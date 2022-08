Комедийният дебют на Христо Шопов ще подари забавление на фестивал във Велинград

Едни от най-обичаните български актьори ще дадат воля на комедийния си талант по време на тридневния Arte Feastival, който ще се състои от петък до неделя (26-28 август) във Велинград. Фестивалната зона Comedy & Cinema Club за втора поредна година ще подари забавление и усмивки на малки и големи, пише "Сега". Сред участниците в нея са записани имената на звезди като Христо Шопов, Христо Гърбов, Филип Аврамов, Владислав Карамфилов-Въргала, Ованес Торолясн, Мария Сапунджиева, Деян Славчев-Део, Благой Бойчев и мнозина още.

Още в първата фестивална вечер тон ще даде „Не е за телефон“ на Христо Шопов. Пиесата е написана на четири ръце от сестра му – драматурга Лиза Шопова, в съавторство с Елин Рахнев. Лиза е и режисьор на комедийния дебют на брат си, който същевременно е и негов пръв моноспектакъл. Иронично намигване към публиката е фактът, че спектакълът се нарича „Не е за телефон“, а героят на големия Христо Шопов прекарва час и 15 минути на сцената именно в това – в разговори по телефона. Той е един модерен фалшив супермен, който може да ви осигури всичко, от което се нуждаете. Е, животът му е на лизинг, а съдбата е готова всеки момент да му покаже кой е истинският шеф, но той продължава да вярва повече в себе си, отколкото в каквото и да е било друго…

Акценти в програмата на втория ден са „Как се стигна дотук?!“ – автобиографична стендъп комедия на Део, и спектакълът „Петък 13“ с участието на Мария Сапунджиева, Христо Гърбов и Мариана Миланова. "Как се стигна до тук?!" е откровена изповед на Део: в рамките на час едно от най-популярните лица от малкия екран ще потопи зрителите в история за преодолени зависимости, за успехи и провали, за брачния си живот, както и за предизвикателството да бъдеш родител. „Петък 13“ пък е комедия на известния френски драматург Жан-Пиер Мартинез под режисурата на Георги Кадурин. Тя представлява ожесточена и изключително комична надпревара между добри и лоши новини, докато Джон и Кристин очакват гости в лондонския си дом в този така специален за суеверните ден.

В закриващата неделна вечер Филип Аврамов ще играе авторското си комедийно шоу „З@щото съм известен“, в което отговаря на куп любопитни и неудобни въпроси: какви са несгодите му с жените, какво се случва зад кулисите и зад кадър, какви са неговите анти-ковид мерки. В текста са вплетени лични истории и пикантни факти от живота на артиста, представени с голяма доза самоирония и смях.

Финала на събитието ще увенчае популярният моноспектакъл „Мемоарите на един Въргал“ на Владислав Карамфилов, в който актьорът представя своята житейска участ да бъде беднякът милионер, неосъждан...няколко пъти, мързелив работохолик, семеен ерген, крал, без да е откраднал, злоупотребяващ въздържател, популярен анонимник и анонимен популярник. „Всеки човек знае, че в живота му има случки, които, дори ако някой ги направи на филм, хората ще кажат – „е, чак пък толкова не може да е“. А истината е, че животът е най-големият сценарист“, казва за постановката си Влади Въргала. Моноспектакълът е изключително забавен, защото историите в него са разказани лично, откровено, от сърце.

Музикалната зона на събитието привлича с участието на французойката Заз, Емир Кустурица & The No Smoking Orchestra, N.O.H.A., S.A.R.S., The Cardigans, Джон Нюман, Bomfunk MC’s, Лийрой Торнхил, Delinquent Habits и Regard.

В друга фестивална зона – Chef’s Stage, кулинарни шедьоври ще представят Лео Бианки, Иван Звездев, Атанас Балкански, Август Попов, Савина Николова, Даниела Динева, Ваня Иванова, Валентина Вълкова и Виолина Маринова. Водещ на кулинарната програма за втора поредна година ще е Игор Дамянов.

В детската зона ще има арт занимания, състезателни игри, танцови анимации, както и интерактивни шоута и научен клас, водени от Явор Денчев. Екипът на Arte Animakers ще се грижи за положителните емоции, въображението, любопитството и желанието за нови знания и умения на децата.

Окончателната програма на Arte Feastival е качена на сайта на проявата, за да могат посетителите да се запознаят предварително с нея и да не рискуват да изпуснат някои от любимите си артисти в трите дни във Велинград, подсещат организаторите от Fest Team.