Емилия Кларк като съпругата на Оскар Уайлд

Звездата от „Игра на тронове” ще се превъплъти в образа на Констанс Лойд в историческата драма "Идеална съпруга" на Софи Хайд, съобщава Variety, предаде "Дарик"



Лойд е писателка и феминистка. Тя се бори за това жените да могат да носят удобни дрехи, а не "задушаващи рокли от викторианската епоха", пише в публикацията.

Констанс се омъжва за Уайлд през 1884 г. и двойката има двама сина.



Кларк стана известна с ролята си на Денерис Таргариен в "Игра на тронове". Премиерата на сериала на Marvel "Тайно нашествие" е насрочена за 2023 г., в който актрисата ще изпълни една от главните роли.

