Маестро Георги Димитров и Себастиан Кнауер партнират на Софийската филхармония

Доайенът на диригентското изкуство у нас маестро Георги Димитров ще води Софийската филхармония на 13 ноември с класическа програма, която включва Концерт за пиано и оркестър №20 от Моцарт и Симфония №2 от Бетовен. Солист на вечерта е виртуозният немски пианист Себастиан Кнауер, който очарова публиката в София преди няколко месеца.

Известният калвиренвиртуоз има над 30-годишна кариера, започнала с концертния му дебют на 14-години в родния му град Хамбург. Свирил е в повече от 50 държави на четири континента, в залите на Берлинската филхармония, Гевандхаус – Лайпциг, Концергебау в Амстердам, Лондонската Уигмор хол, Театър Шанз-Елизе в Париж, Тонхале в Цюрих, Виенската Концертхаус, Линкълн център – Ню Йорк, Театър Харис в Чикаго, Националния център за сценични изкуства – Пекин и зала Топан в Токио.

Има издадените 15 CD, оценени със суперлативи от критиката. За Berlin Classics, Warner Classics, Deutsche Grammophon и Naxos е записвал творби на Моцарт, Хайдн, Бетовен, Менделсон, Шуберт, Гершуин, Барбър, Бърнстейн и Копланд.

Съвместният му проект с Даниел Хоуп „Изтокът среща Запада“ печели наградата Echo Klassik за 2005 и номинация за „Грами“. Концертът за пиано „This is (not) Beethoven – Variations for Piano & Orchestra“ от композитора Араш Сафаян, издаден от BMG/Modern Recordings през 2020, веднага влиза в немските класации Classic Charts (№ 6) и в американските класации Billboard Charts (№ 15).

Себастиан Кнауер е свирил всички 27 клавирни концерти на Моцарт с Хамбургската филхармония и всички концерти на Хайдн с Бамбергските симфоници, като сам е дирижирал оркестрите от пианото.

Почитател на камерната музика, той участва в многобройни проекти с изтъкнати музиканти като струнния квартет Emerson, квартета на Берлинската филхармония, Рено Капюсон, Сабине Майер, Албрехт Майер, виолончелистите Сол Габета, Ян Фоглер и Албан Герхард, певиците Ан Софи фон Отер, Симоне Кермес, Кристиан Карг, Мойка Ердман, Майкъл Шейд и Херман Прай, хореографа Джон Ноймайер, барабаниста Стюарт Копланд и Джейсън Марсалис. През 2016 става съосновател на проекта Hamburger Pianosommer, в който комбинира четири различни жанра в един концерт с пианистите Мартин Тингвал, Аксел Цвингенбергер и Йоя Вендт и тази уникална идея получава огромна популярност.

Маестро Георги Димитров е ученик на известния цигулков педагог Розенберг. Завършва Българската държавна консерватория в София със специалности оркестрово дирижиране при проф. Влади Симеонов и цигулка – при проф. Михаил Балкански. Специализира при Евгений Мравински и Арвид Янсонс в Санкт Петербург.

От 1972 Георги Димитров е диригент на Пловдивската филхармония, а от 1981 – главен диригент и директор на Русенската опера, както и диригент в Софийската опера.

В периода 1990-1995 ръководи Симфоничния оркестър на Сан Марино. Награден е с най-високото отличие на Републиката – Кавалер на ордена „Санта Агата“.

От сезон 1995/1996 Георги Димитров е музикален директор и главен диригент на Пловдивската филхармония. Като ръководител на Оперно-филхармонично дружество – Пловдив реализира множество проекти, турнета в страната и чужбина на състава, както и участие в откриването на Европейския месец на културата – Пловдив (1999), предавано директно по Евровизия.

Дирижирал е всички български оркестри и е канен като гост-диригент в Русия, Румъния, Унгария, Германия, Италия, Полша, Чехия, Куба, Мексико, Испания, Швейцария и др.

Внушителният му репертоар включва симфонични произведения, оперни заглавия, кантатно-ораториални творби.

Редовно провежда майсторски класове по дирижиране и журира в международни конкурси за диригенти.