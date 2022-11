Историята на Ким Петрас: първата транс жена с хит номер едно в САЩ

"Mummy don't know daddy's getting hot at the body shop" ("Мама не знае, че татко се разгорещява в сервиза"), пее многогласен хор, "doing something unholy" ("прави нещо нечестиво"). След това ритъмът настъпва и един прочувствен глас се обръща към бащата: "Тя ще те изгони, ако някога узнае" (She'd kick you out if she knew all that!").

"Unholy", песента на Ким Петрас и Сам Смит, разказва за тайните копнежи на женен мъж, който се превръща в "лошо момче". Неговото предателство е идеята, от която Петрас и Смит създават своя общ хит.

ЛГБТИ-общността празнува

Песента бързо става вирална. За Смит успехът в класациите не е нещо ново: от 2014 насам британският изпълнител оглавява осем пъти класациите във Великобритания, а в САЩ сингълът му "Stay With Me" заема второ място. През 2017 Смит обяви, че е небинарeн. Германската певица и авторка на песни Ким Петрас обаче дълго време не беше смятана за особено популярна, въпреки че вече беше писала песни за американската рапърка Фърги и за Риана. Днес това се е променило: някои я сравняват дори с Лейди Гага, а американският вестник "Ню Йорк Таймс" ѝ дава титлата "Принцеса на блясъка".

Част от този успех е нейната история. Ким Петрас е родена в Кьолн през 1992 в тялото на момче и израства в близкия град Хенеф. На двегодишна възраст тя пробва момичешки дрехи, носи поли, играе с кукли. "Винаги съм се чувствала като момиче. Когато бях на пет години, намразих тялото си", разказва тя пред германския седмичник "Ди Цайт". "Не можех да се идентифицирам с пола си, исках да го премахна." Тя тича из стаята си с ножица, искайки да "отреже това нещо". И с годините страда все повече.

"Имах късмета да имам родители, които наистина ме разбираха." Но обкръжението ѝ проявява много по-малко разбиране: "Имаше странни лекари, които ми казваха, че съм наред", спомня си Ким.

Тормоз на детската площадка

Съучениците ѝ не я приемат и често я тормозят на площадката за игра. На десетгодишна възраст Ким започва да посещава психолог. Родителите ѝ искат две независими експертни становища от лекари. И двамата потвърждават, че детето им е транссексуално. Когато Ким навлиза в пубертета, тя реагира панически. "Тогава разбрахме, че тя е притеснена, че се страхува да си пусне брада и гласът ѝ да мутира", разказва бащата Луц в телевизионно интервю през 2007. Петрас става известна в Германия още като 13-годишна, когато заедно с родителите си се появява в предаването "Stern TV" и разказва за хормоналното си лечение.

На 16-годишна възраст в репортажа "Mann oder Frau?" ("Мъж или жена?") по частния телевизионен канал VOX тя оповестява, че е претърпяла специална операция. Това я прави най-младата транссексуална личност в света, чието тяло е било променено. Случаят ѝ се появява на първите страници на вестниците по целия свят. Тя започва и хормонално лечение в Хормонален център в Хамбург: инжекциите първо спират мъжкия пубертет, а хормоните стимулират женската промяна на тялото.

"Искам да бъда известна просто като добър артист"

По-късно Ким намира своето място в света на поп музиката. На 15-годишна възраст тя започва да публикува свои песни в интернет. По-късно започва да пише текстове на песни за изпълнители в САЩ. От 2017 насам Ким Петрас все по-често се изявява като певица. Междувременно тя издава два собствени студийни албума и си сътрудничи с известни американски изпълнители.

Огромният успех на "Unholy" е изненада за Ким. В същото време това е нейна сбъдната мечта. Петрас казва, че като дете винаги е искала да види транссексуален човек в класациите на САЩ, но никога не е смятала, че това е възможно. Има ли значение за песните ѝ, че е транссексуална? "Не", казва тя в интервю за "Ди Цайт, "става дума по-скоро за човешки неща - любов, скръб, как си представям живота си". Но тя винаги ще бъде част от ЛГБТИ-общността и ще се застъпва за нея. "Разбира се, транссексуалността ми ме прави специална", казва тя, "но искам да бъда известна просто като добър артист". Едно нещо е сигурно: нейният успех вдъхва кураж на ЛГБТИ-общността.

Автор Щефан Деге