Джим Кери коментира с ирония забраната да посещава Русия

Канадско-американският актьор и комик Джим Кери иронично коментира в своя акаунт в Twitter забраната, наложена от Москва на 100 видни канадски граждани, в чиито редици е и той, да влизат в Русия. "Страхувам се, че се случи най-страшното. Забранено ни е влизането в Русия. Но проблемите на 100-тима канадци не струват нищо в този объркан свят. Винаги ще имаме Париж", написа звездата от "Кабелджията", "Шоуто на Труман" и "Човек на Луната". Последното изречение от цитата му препраща към класическия филм "Казабланка", чието действие се развива през Втората световна война, пише "Сега".

По този начин актьорът отговори на поста на Маргарет Атууд, един от фаворитите за Нобелова награда за литература в последните години, която също е попаднала в санкционния списък: "Ние с Джим Кери планирахме палав уикенд в Москва. Струва ми се, че сега, вместо това, ще трябва да отидем в Киев", пошегува се 82-годишната писателка.

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia🥱…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. 😢☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV