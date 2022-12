"Сенека" с Джон Малкович и Самуел Финци ще бъде показан премиерно на "Берлинале" (ВИДЕО)

Докато гостуването на Джон Малкович в Народния театър, обявено за февруари 2023 година, продължава да е забулено в мистерия, холивудската звезда не бездейства. Вестник "Сега" отдава отчасти това на непрофесионализма на пиарката на театъра, влязла в новините заради конфликта си с главния режисьор Александър Морфов.

Също през февруари, но на "Берлинале", ще бъде световната премиера на най-новия филм с негово участие - "Сенека". Продукцията с оригинално заглавие "Seneca – On the Creation of Earthquakes" е сред първите обявени заглавия в програмата на 73-ия кинофестивал, и ще бъде прожектирана на специална гала извън конкурса, съобщава официалният сайт на "Берлинале".

Роля в "Сенека" изпълнява и Самуел Финци. Въпреки че продължава периодично да се снима в българското кино ("Януари", "18% сиво", "Имало една война"), 56-годишният актьор и син на Ицхак Финци от дълги години живее главно в Германия, където работи активно в театъра, киното и телевизията. През 2020 г. - последното предепидемично "Берлинале", което завърши буквално в навечерието на пандемията, той бе водещ на церемонията по откриването на фестивала. Няколко години по-рано пък бе избран от германската критика за Актьор на годината в страната заради превъплъщението си в "В очакване на Годо" на Дойчес Театър.

Режисьор на "Сенека" е германецът Роберт Швенке, чийто най-известен филм е холивудската комедия "Бесни страшни пенсии" (RED) с участието на Брус Уилис, Хелън Мирън, Морган Фрийман и Мери-Луиз Паркър. Снимал е още "Жената на пътешественика във времето" с Ерик Бана и Рейчъл Макадамс" и "Летателен план" с Джоди Фостър, припомня Variety.

Швенке вече няколко пъти е работил с Финци: в "Капитанът" от 2017 г. и "G.I. Joe: Змийски очи" от 2021-ва.

Освен Малкович и Финци в новия филм ще видим дъщерята на Чарли Чаплин - Джералдин, и Мери-Луиз Паркър. Сюрреалистичният разказ с препратки към днешния ден проследява последните дни от живота на големия римски философ, който става ментор и съветник на сина на Агрипина - Нерон. Параноичният и садистичен император използва всички възможни средства, за да утвърди властта си - дори на цената на живота на своя най-верен съюзник. Неуспешен опит за преврат му дава основание да обвини Сенека в опит за убийство.

Филмът ще бъде по германските киноекрани в края на март, но за българските няма информация. Вече е готов и трейлърът му.