Почина кино и тв звезда от "Седморката на Блейк"

Стивън Гриф, британски актьор, известен с ролята си на командир Травис в телевизионната поредица „Седморката на Блейк“, почина на 78 години на 23 декември, написа „Гардиън“, цитиран от ДПА.

Неговите филмови и телевизионни участия включват още "Гражданинът Смит", "Доктори", "Възкръсналите", "Казанова" и "Спартан". Една от последните му роли бе на председател на британския парламент в телевизионния сериал „Короната“ по „Нетфликс“, припомня БТА.

Роден в Собриджуърт в Хартфордшър, Англия, Гриф посещава Кралската академия за драматично изкуство и завършва с отличие. Той е носител на награди за най-добър актьор и най-обещаващ актьор, според биографията на уебсайта му.

Сред най-известните екранни роли на Гриф остава тази на космическия командир Травис в научно-фантастичния сериал "Седморката на Блейк", който се излъчва за първи път от 1978 до 1981 г. по Би Би Си.

