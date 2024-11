Британската писателка Барбара Тейлър Брадфорд почина на 91 години

Британската авторка на бестселъри, сред които познатия в цял свят роман "Изключителна жена", Барбара Тейлър Брадфорд почина на 91 години, съобщиха световните осведомителни агенции, позовавайки се на издателя на Брадфорд.

Писателката е починала спокойно в дома си, заобиколена от близките си, се казва в изявлението на издателство "Харпър Колинс", предава БТА.

Погребението на Тейлър Брадфорд ще бъде в тесен кръг в Ню Йорк, където тя живее от 60-те години.

Барбара Тейлър Брадфорд е авторка на около 40 романа, продадени в над 91 млн. екземпляра.

