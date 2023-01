Ще има ли Hills of Rock 2023?

Съдбата на фестивала Hills of Rock виси на косъм и съществува реален риск Пловдив да остане без най-вълнуващото събитие за българските фенове на рок музиката и гостите на града, съобщиха организаторите на Fest Team. Те посочват, че причината е: „нерешителност, забавяне от страна на общината и административни пречки са сред спънките, които срещат организаторите на рок събитието на България Hills of Rock за 2023".

След като миналата година и след двугодишно прекъсване заради епидемията от Covid-19,една от емблемите на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, рок фестивалът Hills of Rock се завърна ударно на Гребната база, съдбата му отново е неясна, пише trafficnews.bg.

Едно от най-дългоочакваните музикални събития на България, чиято подготовка започна още в последния ден на миналогодишния фестивал, все още не може да получи категорични параметри за провеждането си през 2023. Събития от такъв мащаб се планират и подготвят с месеци, като преговорите с големите звезди за гостуване могат да отнемат и повече от година.

На фона на това общинската администрация в Пловдив все още не е в състояние да покаже категорично желание и воля Hills of Rock да продължи да се случва на територията на града на тепетата въпреки недвусмисленото позитивно влияние на фестивала върху местния бизнес. Затова от Fest Team - промоутърската компания, предпочитан партньор на гигантите Live Nation за България, обмислят релокация на фестивала. Това би било голям удар за Пловдив. Заради огромния успех на марката “Hills of Rock” миналата година, например, фестивалът имаше и софийско издание Hills of Rock Sofia Edition с Five Finger Death Punch, Placebo и др.

Публиката, посетила всички издания на най-големия музикален фестивал у нас през годините, надхвърля внушителната цифра 100 000 човека. По данни от 2022, приходите в община Пловдив от настаняване и туризъм в дните на фестивала достигат 8 милиона лева.

Размахът на фестивалните проекти на Fest Team и техният директен принос към икономическото развитие на съответния регион са очевидни и въздействат благоприятно на локално ниво в градовете, в които забавленията вървят ръка за ръка с местния бизнес. 2500 човека са ангажираните в подготовката на фестивала, като 1000 от тях – на терен. Хилядите рок фенове посетители на града осигуряват внушителен приход в бюджета му със 100 % заетост на местата за настаняване, а бизнеси като бензиностанции, магазини, ресторанти, барове, хотели, градски транспорт, таксиметрови услуги и други са сред многото обекти, при които се наблюдава значимо увеличение на потреблението, когато наблизо се провежда музикален фестивал.

Ето какво гласи позицията на организаторите на Hills of Rock, които държат на традициите на фестивала. Въпреки това обаче не става ясно какво ще се случи с него тази година, а първият месец на 2023 върви към края си. Няма обявени нито хедлайнъри, нито каквито и да било други участници, което кара мнозина фенове да подозират, че през 2023 г. Hills of Rock, познат в досегашния му формат, няма да се проведе. Въпреки това обаче продажбата на билети, започнала още от края на миналогодишното издание, продължава.