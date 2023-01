Най-интересните и очаквани премиери на тазгодишния фестивал Берлинале

Тази година в конкурсната програма на 73-ия международен кинофестивал в Берлин, който ще се проведе от 16 до 26 февруари 2023 г. в германската столица са включени 18 филма от 19 държави. Това се казва в изявление на организаторите на Берлинале, разпространено в понеделник на сайта на фестивала, пише БТА.

„18 филма ще се състезават в основната надпревара. Ленти представят 19 държави, а 15 филма са световни премиери", се казва в него. Според организаторите тази година програмата е „отворена както винаги към всички възможни кинематографични форми“.

За голямата награда „Златна мечка“ ще се борят анимационни и документални филми, комедии и мелодрами, драми и исторически филми, които „отразяват красотата на света“, се казва в съобщението. Списъкът с претенденти включва филми от страните от Европейския съюз, Сърбия, Китай, Австралия, Великобритания, САЩ и Япония.

В селекцията са нови филми на Кристиян Пецолд, Маргрете фон Трота, Емили Атеф и Лила Авилес. Сред световните премиери са „Минали животи“ ("Past Lives") на Селин Сон, след като дебютира със силни рецензии на „Сънданс“, анимационният „Сузуме“ ("Suzume") на Макото Шинкай, пуснат в Япония миналия ноември и австралийският „Оцеляване на добротата“ ("The Survival Of Kindness") на Ролф де Хеер, показан за първи път на филмовия фестивал в Аделаида.

Организаторите обявиха и допълнително специално заглавие на Берлинале - „Суперсила“ ("Superpower") от Шон Пен и Арън Кауфман. Това е документален филм, в който американският актьор и режисьор Пен пътува до Украйна, за да направи кинопортрет на президента Володимир Зеленски, но се озовава в Киев точно, когато започва войната с Русия.

Миналата година организаторите на Берлинале обявиха, че ще изключат от участие във фестивала руски институции, делегации и лица, подкрепящи властите в Москва за ситуацията в Украйна.

73-ото издание на кинофестивала ще бъде открито със световната премиера на романтичната комедия на Ребека Милър „Тя дойде при мен“ ("She Came To Me") с участието на Питър Динклидж и Ан Хатауей. Основното място за провеждане на фестивала отново ще бъде "Берлин паласт" на Потсдамер Плац.

Първото издание на Берлинале е открито на 6 юни 1951 г. с филма на Алфред Хичкок (1899-1980) „Ребека“ (1940). Днес по отношение на престижа Берлинале все повече се изравнява с филмовите фестивали в Кан и Венеция. Повече от 300 хиляди души посещават филмовите прожекции всяка година.