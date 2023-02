Darbi College - училището като катализатор на успех

Когато София Казмали за първи път влиза в часа по бизнес, преподавателят веднага разпознава онзи ученик – притежаващ огромен потенциал, но и липса на увереност и самочувствие. София е от онези деца, които могат да променят света ако поискат, стига някой да повярва в тях и да ги накарат да вярват в мечтите си поне наполовина толкова.

Две години по-късно, ние в Darbi College не можем да бъдем по-горди с успехите ѝ и с това, че съумяхме да посеем онова зрънце на мотивация и амбиция, което се превърна в двигател на нейния успех. А той тепърва ще ни изненадва, сигурни сме!

София успя да положи успешно всичките си изпити A-level със зашеметяващите А и А* оценки и резултатите от положените усилия не закъсняха. Университетът, в който искаше да учи, я прие веднага – Utrecht School of Economics, департамент Law, Economics and Governance, специалност Economics and Business Economics. Отивайки там и започвайки обучението си, София надхвърля всички очаквания на преподавателите си. Получава не само безброй похвали за знанията и уменията си, но и най-голямото признание – прехвърлят я в Honours Programme of Utrecht University School of Economics след единодушно решение на Honours Committee само няколко месеца след приема ѝ.

А най-голямото признание за нас, екипът на Darbi College е, че ние бяхме първите, с които сподели думите, че това не би било възможно без нас и това, което колежът ѝ е дал. Защото това е истинската стойност на образованието – успехите на учениците са нашата награда. Да знаеш, че си променил нечий живот към по-добро е най-голямото щастие. А за София Казмали изборът да последва интуицията си и да дойде в България с единствената цел да се пребори за A-level диплома според нея самата е най-доброто ѝ решение до момента. Не само защото ѝ отвори хиляди врати към по-добри възможности, а защото намери ментори, в чиито лице откри подкрепа, истинска вяра във възможностите ѝ и помощ да пребори всички препятствия, без значение дали са академични или когато трябва да се бори със самата себе си. В момента София се наслаждава на малките победи в университета докато всеки ден надгражда мечтите си с още някой нов връх, който е решила да покори. И всички ние знаем, че ще успее.

