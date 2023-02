Легендата Том Джоунс идва за концерт в София през юни

Легендарният уелски изпълнител сър Том Джоунс идва за пореден концерт у нас на 19 юни. Шоуто му в зала 1 на НДК ще се състои броени дни след неговия 83-и рожден ден - 7 юни. Билети за концерта ще се продават от утре, 23 февруари, и са на цени от 99 до 180 лева в мрежата на Ticket Station Bulgaria, магазини На Тъмно и касите на Fast Pay, съобщават организаторите, цитирани от в. Сега.

Предишното гостуване на Том Джоунс бе четири години по-рано, на 24 юни 2019 г. Тогава концертът трябваше да е на открито в Античния театър, но бе преместен в зала "СИЛА".

Томас Джоунс Удуърд е роден в миньорското градче Понтиприд в Уелс, но от малък знае, че иска да стане певец. Във Великобритания е смятан за национално съкровище, а през 2006 г. вече покойната кралица Елизабет II го провъзгласява за рицар. Последният му, 42-и студиен албум Surrounded By Time излезе преди по-малко от две години и включва песни, написани от Боб Дилън и Кет Стивънс.

Том Джоунс открива любовта си към музиката на 12-годишна възраст - по времето прекарано под карантина, докато се възстановява от туберкулоза. Преди да пробие, е работил различен неквалифициран труд - например във фабрика за ръкавици и в строителството.

Неговият мениджър Гордън Милс го преименува на "Том Джоунс", за да се възползва по популярността на едноименния филм, спечелил "Оскар" през 1963 г. Първият хит на изгряващата звезда е It's Not Unusual през 1965-а - годината, в която изпълнява и популярните филмови теми към What’s New Pussycat? и Thunderball.

Той никак не обичал създалата се практика по време на концертите му почитателки от публиката да хвърлят по сцената бельото си, защото смятал, че това отвлича вниманието от пеенето му. Джоунс признава (хвали се, или просто твърди), че в разгара на славата е правил секс с до 250 "групита" годишно. Въпреки многобройните изневери остава женен в продължение на шест десетилетия за любимата от детството си Мелинда Роуз Тренчард. Двамата сключват брак едва 16-годишни, а синът им Марк се ражда месец след сватбата. Заедно са до нейната смърт през 2016 г.

Изпълнителят на Delilah, Green Green Grass of Home и She's a Lady се запознава с Елвис Пресли на снимачната площадка на филма Heaven, Hawaiian Style и двамата остават близки приятели до смъртта на Пресли през 1977 г. Пял е с Елвис, както и с други легенди в музикалната индустрия, включително Джанис Джоплин, Арета Франклин и Джон Денвър.

Освен това Том Джоунс е застраховал космите на гърдите си (негова запазена марка) за 7 милиона долара през 2008 г. На въпрос има ли планове за бъдещето в неотдавнашно интервю Том Джоунс отвърна - "и на 90 да продължа да изпълнявам Sex Bomb". Със сигурност ще я изпълни и на 19 юни в София.