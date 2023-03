Това ли е последният филм на Тарантино?

Куентин Тарантино е готов със сценария на нов филм, за който се смята, че най-вероятно ще бъде и последния му, предава "Hollywood reporter".

Проектът носи името "Филмовият критик" (The Movie Critic) и ще проследи историята на жена, живееща в края на 70-те в Лос Анджелис. Подробности за филма се пазят в тайна, но според източници на изданието продукцията ще е посветена на Полин Кейл - една от най-влиятелните американски журналистки и филмови критици.

Кейл, която почина през 2001 г., е била не само критик, но и есеист и романист. Известна е с яростните си спорове с редактори и режисьори. В края на 70-те години на миналия век Кейл работи за кратко като консултант на Paramount - позиция, която приема по молба на актьора Уорън Бийти. Период на работата ѝ в Paramount изглежда съвпада с времето, което се разглежда в сценария, а Тарантино е известен с дълбокото си уважение към Кейл, което прави вероятността тя да е обект на филма още по-вероятна.

Quentin Tarantino’s upcoming film ‘THE MOVIE CRITIC’ will likely be about Pauline Kael, one of the most influential film critics of all time.



(Source: https://t.co/xLbIv7WEt0) pic.twitter.com/3N7ktM0oUu