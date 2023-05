Брайън Адамс ще изнесе концерт в България на 8 декември

Брайън Адамс идва в България на 8 декември 2023 година, за да изнесе концерт в зала „Арена София“. Събитието е част от световното му турне So happy it hurts, съобщават организаторите от Nucoast Concerts, цитирани от БТА.

Турнето на артиста вече започна в САЩ и ще продължи с европейска обиколка, чието начало ще бъде дадено в София. So happy it hurts е и името на 15-ия студиен албум на Адамс, издаден миналата година и номиниран за награда „Грами“. Албумът е създаден изцяло от канадския певец по време на пандемията и включва 12 песни, които той записва сам, свирейки на различни инструменти.

„Условията, в които бяхме поставени по време на пандемията, промениха начина, по който бяхме свикнали да правим музика. С бандата ми нямахме възможност да се съберем и да работим заедно върху новия албум, затова реших да го направя сам. Това ми помогна да осъществя една мечта – да бъда барабанист“, разказва Брайън Адамс.

Част от песните в So happy it hurts ще звучат на живо в София. Сет листът включва повече от 20 парчета от 40-годишното творчество на Брайън Адамс, сред които дуетна му песен с покойната Тина Търнър It`s only love, Everything I do, Have you ever really loved a woman, Cuts like a knife, Run to you.

Брайън Адамс бе за първи път в София на 29 ноември 2006 г., когато пя пред 5000 фена в Зимния дворец. Десет години по-късно той се пред два пъти по-голяма публика в „Арена Армеец”. И двата концерта бяха последна спирка от европейското му турне. „Аз имам 14 албума, затова мога да откарам на сцената доста време”, обясни тогава Адамс.

За Брайън Адамс

Брайън Адамс е роден на 5 ноември 1959 г. в Кингстън, Онтарио, и от дете пътува из Европа и Близкия изток, тъй като родителите му са дипломати, а през 1973 г. отново се установяват в Канада. Започва музикалната си кариера на 15 години, когато напуска училище. На 17 години изпраща няколко демо записа на „A&M Records“, а на 18 подписва първия си договор.

1981 е годината, в която Брайън Адамс провокира музикалните фенове и в Съединените щати. Вторият му албум „You Want It, You Got It“ е издаден в САЩ и последван от 6-месечно турне, в което канадецът подгрява „Кинкс“ и „Форинър“. Първият световен успех за Адамс идва с третия му албум „Cuts Like a Knife“ (януари 1983) и синглите „Straight from the Heart“ и „Run To You“. Снима се в два филма – „Pink Cadillac“ (1989) на Клинт Истууд и „House of Fools“ (2002) на Андрей Кончаловски.

Носител е на множество отличия, сред които три номинации за „Оскар“, пет номинации за „Златен глобус“, награда „Грами“ и 20 награди „Джуно“.

Известно е, че освен талантлив музикант, той е и фотограф. Негови снимки са публикувани във „Венити феър“, „Харпърс базар“, „Джейн“, „Интървю“. През 1994 г. е сред малцината, поканени да снимат кралица Елизабет Втора на нейния златен юбилей, а година по-късно издава книга с авторски снимки „Американски жени“. Тогава вниманието на медиите е привлечено и от негова фотосесия на момичетата от „Тату“.