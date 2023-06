Писмо с любовните терзания на Моцарт ще бъде предложено на търг (ВИДЕО)

Писмо, разкриващо любовните терзания на Волфганг Амадеус Моцарт, отива на търг в Лондон следващия месец. Двете страници, написани лично от австрийския композитор, издават „пълната паника”, която е изпитвал през лятото на 1782 година, посочват експерти от аукционна къща „Кристис”, предава NOVA.

„В писмото си той иска съвет от свой близък приятел. Композиторът е разстроен от недоразумение със своята бъдеща тъща. Тя е готова да изпрати полиция, за да прибере годеницата му. А това би имало ужасни последици за репутацията на Моцарт”, твърди Томас Венинг. И допълва: „Композиторът преживява криза и излива мъката си от любовните терзания в писмото”.

