Откриха нов музей, посветен на последния кораб, пренесъл роби в САЩ (СНИМКИ+ВИДЕО)

Нов музей в Алабама разказва историята на "Клотилда" - последният кораб, транспортирал роби от Африка в американския Юг, съобщи АП.

Музеят отвори врати в събота - точно 163 години, след като плавателният съд пристига в Алабама, в залива Мобил, добавя БТА.

Изложбата разказва историята на оцелелите, които формират местната общност, след като биват освободени след пет години робство - след Гражданската война в САЩ.

"Клотилда" пристига в Алабама през 1860 г., повече от пет години, след като Конгресът забранява докарването на поробени хора. Това е нелегално пътуване на Тимъти Меър, чиито наследници все още притежават земя на стойност милиони долари в района на залива Мобил.

Clotilda descendants commemorate historic date as Africatown Heritage House opens its doors to the public https://t.co/LT9XWmaKtC pic.twitter.com/LCmQkfYZ1L

"Клотилда" транспортира незаконно 110 роби, пленени в Западна Африка, на територията на днешен Бенин. Капитанът Уилям Фостър докарва мъже, жени и деца и запалва кораба след акостирането, за да заличи следите от пътуването. Голяма част от "Клотилда" не изгаря и останките от плавателния съд все още се намират в река Мобил. Те са открити през 2019 г. Тогава наследниците на Меър излязоха с официално изявление, в което нарекоха случилото се преди 160 години "непростимо зло".

Музеят представя и кратка история на трансатлантическия робски пазар и оцелелите след 45-дневното пътуване. Най-известният пътник е Олуале Косола, познат като Куджо Луис. Той дава интервюта през 20-те години на 20-и век, в които разкрива информация за "Клотилда" и нейните пътници. Сред другите оцелели е Матилда Маккриър, починала през 1940 г. в Селма, Алабама. Тя е последният оцелял от кораба. Била е дете, когато е разделена от майка си. Опитала се е да избяга от робство на 3-годишна възраст. Матилда и нейната сестра се крият в мочурище в продължение на часове, докато кучетата душат и ги търсят.

It tells the story of the 110 enslaved Africans brought to the Mobile area on the Clotilda, and the stories of their descendants & community. pic.twitter.com/Soc3EKYfTV