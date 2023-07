Открито по случайност първото издание на "Хобит" на Толкин бе продадено за 10 000 лири (СНИМКИ)

Първо издание на предисторията на "Властелинът на пръстените" - "Хобит" от Дж. Р. Р. Толкин беше продадено за над 10 000 британски лири, след като беше открито случайно в благотворителен магазин в Шотландия, съобщи ДПА.

Ценният екземпляр на известната книга, която разказва за приключенията на Билбо Бегинс, е намерен от управител на магазин на благотворителната организация за ракови изследвания "Кансър рисърч" в Дънди. Въпреки че ценовият модел на магазина е да продава стоки за 5 или по-малко британски лири, книгата е обявена за продажба в eBay. По-късно тя достига цена от 10 099,50 британски лири, информира БТА.

Книгата е един от едва 1500-те екземпляра, издадени в оригиналния тираж през 1937 г. В нея са публикувани черно-бели илюстрации от самия Толкин.

Мениджърът на магазина Адам Карсли, който открива книгата, първоначално е смятал, че "добре запазеният" екземпляр "не може да бъде продаден в магазина поради възрастта си".

Карсли е бил в магазина в Дънди малко преди откриването му, за да помогне в обучението на новите мениджъри и в организирането на складовите наличности - включително стотици книги в задната част на магазина, когато е попаднал на "Хобит".

"Отворих първата страница, за да видя, че това е първо издание, и си помислих, че може би си заслужава да я изпратя на екипа не за eBay", каза той. "Първоначално си помислих, че ако имаме късмет, ще получим 500 британски лири, затова не можах да повярвам, когато няколко месеца по-късно чух, че е продадена за над 10 000 британски лири."

"Доколкото ми е известно, това е един от най-ценните предмети, дарени на един от нашите магазини. Определено това е най-високата цена, постигната на нашия сайт eBay за един предмет", добави Карсли. "Подобни дарения помагат за финансирането на животоспасяващи изследвания в цяла Великобритания."

The facsimile first edition of The Hobbit is a real treasure! So fascinating to see the changes Tolkien made to the text, especially Riddles in the Dark, to bring it into accord with The Lord of the Rings. Be kind as Christmas everyone!#Tolkien #TheHobbit #LOTR pic.twitter.com/lsqEyd3GiR