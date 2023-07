Почина японският писател Сейичи Моримура

Известният японски писател на мистерии Сейичи Моримура почина на 90-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Официалният му уебсайт и издателството „Кадокава“ съобщиха, че Моримура е починал от пневмония в болница в Токио.

