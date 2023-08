Световноизвестният мим Паоло Нани пристига у нас с „Писмото“

Италианският артист Паоло Нани, който повече от 30 години живее и работи в Дания и е смятан за един от най-великите клоуни в света, ще гастролира за втори път на българска сцена с шедьовъра си „Писмото“. Актьор, режисьор и ментор, той е определян от световната критика за гений и майстор на комедията с 8 авторски постановки и над 2000 представления, буквално обиколили света. Носител е на редица престижни награди, сред които European Comedy Award, Audience Award Festival Santo André, Honorrary Award на датската театрална асоциация.

В началото на септември Паоло Нани ще представи отново у нас своя най-успешен спектакъл “Писмото”, пише "Сега". Той ще се играе на 8 септември на сцената на Sofia Summer Fest зад музея „Земята и хората“ в столицата и на 9 септември в лятно кино „Орфей“ в Пловдив като част от Есенния салон на изкуствата.

Спектакълът е посрещнат с възторжени отзиви от европейската преса. „Истерично смешно и изключително впечатляващо”, пише Scottish Daily Mail, а на Edinburgh Fringe Festival „Писмото“ е наречено „блестяща комедийна класика и световен хит”. „Гениално. Внимателно изработено и изпълнено впечатляващо”, откликва и Sardines Magazine.

Представлението завладява публика от всички възрасти с автентичното си чувство за хумор и колоритни актьорски превъплъщения. В стил “малкото е повече” – със семпла сценография, без думи и без никакви специални ефекти, за 80 минути „Писмото“ на Паоло Нани разказва една история по 15 различни начина и виртуозно превръща обикновената ситуация в шест филма, три театрални постановки, цирково шоу и още много абсурдно комични изненади.

Организатор на събитието е пловдивският театър “Хенд” – единственият в страната театър с изцяло издържан оригинален репертоар в същия стил: комедия, театрална клоунада, сатира…

Наред със срещата на българската публика с Паоло Нани, 15 наши актьори ще имат шанс да работят с диктатора на европейската мода в невербалния театър в рамките на тридневен интензивен уъркшоп, който се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ – програма „Творческо развитие”, и ще се проведе от 4 до 6 септември в театър „Хенд” – Пловдив. Пилотното издание на уъркшопа миналата година предизвика огромен интерес, като кандидатите за участие бяха над 100, а селектираните постигнаха забележителни резултати след края на ателието. В различните държави цените за тридневно обучение с Паоло Нани варират между 350 и 500 евро. В България уъркшопът е безплатен.

Паоло Нани е роден през 1956 г. във Ферара, Италия, но от 1992 г. живее и работи в Дания, където намира по-добри възможности да се отдаде на истинската си страст – физическата комедия. Театърът на Паоло Нани е основан във Вординборг, Дания, през 1995-а. Оттогава той е продуцирал няколко постановки, които имат забележителен световен успех. The Letter, The Art of Dying и Jekyll and Hyde са трите най-популярни, които продължават да се играят и до днес.

Паоло Нани е известен със своя изключителен тайминг, забавен и прецизен език на тялото и майсторство в мимиката. Отдаден е и на преподавателска дейност. Води курсове, уъркшопи и майсторски класове по целия свят, вдъхновява с опит, неизчерпаема енергия и талант.

„Писмото” на Паоло Нани е най-награждаваното датско представление на всички времена. Създадено през 1992 г. в сътрудничество с Нуло Факини, то гастролира в 43 държави. Представяно е 5 пъти на комедийния фестивал в Кьолн, 3 пъти на Лондонския фестивал на пантомимата, 2 пъти на фестивала Фриндж в Единбург. Носител е на първа награда United Slapstick – The European Comedy Award и Roner SurPris 2005.