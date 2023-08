Израелски археолози откриха уникален запазен проход на 3800 години (СНИМКИ)

Израелски археолози, извършващи разкопки на обект в долината Джезрел, откриха запазен проход на 3800 години, който е бил част от комплекс от кули, съобщиха от разкопките на Тел Шимрон, предаде израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА

Според археолозите находката не само демонстрира сложността на древните архитектурни техники, но и разкрива връзките между цивилизациите в Плодородния полумесец (регион в Близкия изток, включващ днешните Израел, Ливан, Кипър, части от Йордания, Сирия и Ирак, Югоизточна Турция, достигащ плодородните земи около делтата и северното поречие на река Нил в Египет, бел. ред.). "Това е единственият пример за проход от глинени тухли с непокътнат свод от декоративни конзоли, открит в южната част на Леванта, отлично запазен и с пълни декоративни елементи", заяви Даниел Мастер, директор на разкопките в Тел Шимрон.

Декоративните конзоли са част от архитектурен метод за създаване на сводеста порта или проход. Тази техника е свидетелство за изобретателността на древните строители, подобна на използваната в Месопотамия, каза Мастер. "Тази находка е ключово липсващо звено в историята на арката в този регион", добави той.

Другият директор на разкопките А. С. Мартин обясни, че "конзолата е използвана при малки гробници от каменни плочи на различни места през средната бронзова епоха, както в Ханаан, така и в египетската делта. И все пак, напълно запазеният проход, изграден от тухли от кал, с този тип декоративен свод, няма аналог. Такива структури, изградени от неизпечени кални тухли, почти никога не остават цели.“

Пасажът се издига на пет метра височина и е изграден от повече от 9000 добре запазени тухли от кал. В средата на прохода има тесен коридор, който води към тухлен пасаж. Проходът, дълъг над два метра, се спуска в града по тухлени стълби, като има корнизен покрив, украсен с бели ивици.

На входа му е открит непокътнат съд от средната бронзова епоха, известен като "купата от Нахария". Наличието на този артефакт спомага за датирането на комплекса от кули към Средната бронзова епоха, което съвпада с епохата, когато царството Тел Шимрон е било значимо и е привлякло вниманието на египтяните.

