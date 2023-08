Световноизвестният еквилибрист Енчо Керязов пред ФАКТИ: И в България могат да се случват нещата, ако си всеотдаен и работиш зверски (ВИДЕО)

Фондацията "Енчо Керязов" обяви за 26 август поредния 12 спектакъл на "Нощ на звездите" в емблематичния Античен театър в Пловдив, съобщи за ФАКТИ Енчо Керязов.



"Това ще е най-зрелищното, което сме правили до сега. Опитваме се всяка година да сме различни, по-добри и в двата аспекта. Благодарение на регионалните инспекторати по образование достигнахме до повече деца, които разбраха за нас и подадоха своите кандидатури.

Струва си да правиш добрини, да откриваш таланти, да им осветяваш пътя на бъдещето, да ги подкрепяш и насърчаваш! Без ни най-малко съмнение заявявам, че ще продължавам това дело. Тези 12 години доказаха, че си струва!"

Що се касае до самото шоу, то безспорно това ще е най-зрелищното. Ще може да се види на 26 август само в България и само в Пловдив!" коментира за ФАКТИ Керязов. Той добави, че ще се блокира центърът на Пловдив в името на изкуството, което „изисква жертви“ заради огромен кран който ще трябва да спусне на сцената огромно метално кълбо за най-опасния номер, а публиката ще види изключително рискови номера, без да е застрашена. "Безопасността е гарантирана, настроението също" добави той.



"По време на шоуто по традиция ще бъдат връчени годишните награди на благотворителната фондация на талантливи младежи в областта на науката, изкуството и спорта, номинирани от цялата страна. И тази година в спектакъла ще участват звезди от световна величина в областта на спорта и цирковото изкуство, поясни Керязов. Енчо Керязов признава, че е бил зависим от адреналина, а това е водело до желание да прави все по-рискови номера и лични предизвикателства.





През 2011 година Енчо Керязов учредява фондация на свое име, воден от дълбокото си лично убеждение, че успелият човек трябва да върне на обществото онова, което е получил. Затова и

Кой е Енчо Керязов?

Енчо Керязов е световноизвестен цирков акробат и еквилибрист. В момента е заместник кмет на град Ямбол. Роден е на 15 октомври 1973 г. в Елхово. Започва да се занимава с акробатика на 6 години. Завършва спортно училище, става майстор на спорта и влиза в националния отбор на България по акробатика. По-късно започват гастролите му с трупа "Романови".

След 2000 година започва самостоятелна кариера на еквилибрист. През 2002-а печели първа награда на фестивала "Диана и Херман Ренц" в Холандия, пак става цирков артист на годината, същата титла печели и в Германия, получава "Сребърна звезда" от международния фестивал в Гренобъл.

През 2007-а е обявен за "Сребърен клоун" на култовия форум в Монте Карло. През 2011-а австрийските пощи отпечатват пощенска марка с номинал 70 евроцента с изображение на Енчо Керязов.

На 24 май 2012-а по предложение на Съюза на артистите е удостоен с наградата "Златен век". През 2013-а печели "Сребърна мечка" в Ижевск, столицата на сибирската република Удмутрия. Почетен гражданин е на Ямбол.

През 2016-а е приет в Галерията на легендите на Световното акробатично общество на церемония в Лас Вегас. Енчо има седемгодишен договор с най-престижния цирк на Евросъюза - "Ронкали". Женен, баща на две деца.

- Какво цели да покаже "Нощта на звездите" тази година в Пловдив?

- Ще покаже и докаже за пореден път, че не всичко е загубено, напротив в България се раждат много талантливи деца и въпреки тежките условията тези деца успяват. Много ми се иска хората, които идват и следят нашето събитие да се вдъхновяват. Да повярват, че и в България могат да се случват нещата, ако си всеотдаен и работиш зверски.

Целим да покажем красотата постигната по труден начин - с много работа, усърдие, всеотдайност, лишения и хъс. Около организацията на това отговорно събитие ми се налага да работя с много български фирми и частни лица. Повечето от тях са изключителни професионалисти, но има и такива, които действително нямат никаква представа, какво всъщност означава да се работи зверски.



"Нощ на звездите" се превърна не просто в отличаване на талантливите деца, не просто в едно уникално и неповторимо шоу - тази проява е триумф на човешкото благородство. В нашия съвременен и напрегнат живот, когато материалното ни е завладяло тотално, ние често забравяме, че преди всичко сме хора. Ако само казваме на децата си, колко е важно да се уважаваме въпреки различията, няма да е особено полезно, ако самите ние не сме пример за това.

Всяка година на сцената се събират най-големите конкуренти в света, обединени в една обща кауза. И точно това е изключителният момент, който безспорно влиза в историята.

- С какво тази година ще изненада шоу – спектакълът "Нощ на звездите"?

- Събитието в Пловдив е вече за трета поредна година. Преместихме го по време на ковид пандемията, когато бяха наложени рестрикции, от зала „Арена Армеец“ в София се пренесохме на открито под Тепетата. Античният театър на град Пловдив е най-емблематичното и магнетично място в България. Всяка година „Нощ на звездите“ е различна от предходните! Като участие и имена на артистите, които излизат на сцената – това са предимно световно известни артисти, които за пръв път излизат в „Нощ на звездите“, или в много редки случаи сме повторили поканата към съответен артист поради големия интерес на публиката. Но освен всичко, тази звездна нощ ще започне с годишните награди на Фондацията, която учредих преди 13 години.

- Кои ще са тази година номинираните и наградените? Ще издадете ли тайната?

- Това ще го разберем в самата звездна нощ в Античния театър в Пловдив. Имаме определени топ финалисти, разбира се в трите категории : изкуство, образование и спорт. Кои ще бъдат победителите в трите категории и коя ще грабнат специалната награда на Фондацията ще разберем на 26 август в Пловдив. Всяка година даваме наградата „Смело сърце“ - за млади хора в неравностойно положение, които се занимават със спорт, образование или изкуство. Още две награди щи бъдат връчени от нашия генерален спонсор, но всичко това ще се разбере на 26 август на сцената на Античния театър в прекрасния град Пловдив. Аз и целият ми екип сме изключително радостни , че все повече деца и младежи подават своите кандидатури. Все повече младежи са участници или медалисти в Европейски първенства, като Божидар Съръбойков и да му пожелаем успех в Световното първенство което предстои непосредствено преди „Нощта на звездите“ и го очакваме с нетърпение.

- Броени дни до годишни награди на Фондация "Енчо Керязов". С какво тазгодишното 12-то издание се отличава от предишните?

- Това ще е най-зрелищното, което сме правили до сега. За трета поредна година на сцената сме с Националната Гвардейска част, която предават една особена тържественост с тяхното послание за обединеност и национална гордост. Изключително съм им благодарен, че и тази година ще направят звездите още по-ярки в Античния театър в Пловдив.

Опитваме се всяка година да сме различни, по-добри и в двата аспекта. Благодарение на регионалните инспекторати по образование достигнахме до повече деца, които разбраха за нас и подадоха своите кандидатури.

Самата церемония ще се проведе с официални гости под патраножа на кмета на град Пловдив Здравко Димитров, който и тази година е патрон на събитието. Огромни благодарности към него и към целия екип на общината, защото без тях и тяхното съдействие би било невъзможно да осъществим този грандиозен мащаб в Античния театър. Много сме зависими обаче от метеорологичните условия. Нямаме възможност да отменяме дати. Нашите участници абсолютно всички са от чужбина, много трудно ги договарям и събирам, те отменят всичките си планирани ангажименти за да уважат събитието на българската сцена. Важна е и музикалната страна на шоуто, това е Плевенската филхармония и ямболският оркестър под диригентството на Георги Милтиадов който за пръв път обедини Севера и Юга в „Нощта на звездите“ в Пловдив.

- Някакви специални мерки?

- Да, затваряме центъра и пътното движение на Пловдив в близост до Античния театър, за което предварително се извинявам на пловдивчани и гости, но „изкуството иска жертви“, но това е заради мащаба на събитието, а Пловдив ще бъде домакин на едно невероятно неповторимо и уникално по рода си събитие. Толкова титуловани звезди на едно място не могат да се видят никъде по света в нито едно шоу! Пловдивчани могат само да се гордеят, че са домакини на това грандиозно мероприятие, а затваряме центъра защото позиционираме един огромен кран , същият кран, който сложи знамето на връх Рожен. Този кран ще бъде позициониран на булеварда, защото имаме няколко рискови въздушни номера, които ще обезпечава краниста.

- Кой ще е най-трудния и рисков номер в това издание на "Нощта на звездите"?

- Няколко са, но най-вече един огромен метален глобус, който тежи няколко тона. Ще се опитаме този глобус за го регистрираме тази година с нов световен рекорд „Гинес“. Специално за това сме извикали Фреди Нок от Швейцария, който самият той има 7 рекорда вписани в книгата на „Гинес“. Тук е уместно да изкажа огромни благодарности на Цирк „Балкански“, защото съоръжението, което ние използваме, а именно – този глобус, в момента е на турне из България с най-големия и престижен български цирк „Балкански“ и ще преустановят турнето си за да предоставят глобуса и рисковия номер на „Нощ на звездите“. Така че съм изключително благодарен на Академичен цирк „Балкански“, които са на турне в момента. Това са артисти от Колумбия. Те ще се опитат да направят нещо невиждано до този момент. „Нощ на звездите“ е винаги различна, пълна с предизвикателства и изненади, които хората не очакват!

- Как се зароди Фондацията "Енчо Керязов", която подкрепя талантливите деца на България?

- Фондацията се зароди поради огромното ми желание да покажа на България и на света колко много таланти се раждат в нашата малка страна.

Знаете, че аз съм от Ямбол, където в момента в парка с Вас правим това интервю - един малък провинциален град, който толкова много ми е дал. Именно привързаността ми към родния Ямбол ме подтикна към създаването на фондацията. Винаги стомахът ме свива на топка, когато се прибирам. Обичам си града, дори и с недостатъците. Обичам го като моите децата, това е онази любов, която е много искрена. Не знам дали родителите или учителите са ме възпитавали така, за да обикна родното място, или си го нося генетично. Реших да направя нещо да направя нещо хубаво за моя град и по този начин да върна това, което съм взел. Така се заради фондацията.

- Какво Ви мотивира да продължавате това дело вече 12 поредни години? Струва ли си?

- Мотивират ме писмата от децата, които сме наградили, техните родители и треньори. Мотивират ме колегите и българските звезди, които с радост приемат да участват. Не на последно място и може би най-важното е, че печелим все повече доверие в публиката, държавните институции и частния бизнес, които ни подкрепят.

Определено бих заявил, че си струва! Струва си да правиш добрини, да откриваш таланти, да им осветяваш пътя на бъдещето, да ги подкрепяш и насърчаваш! Без ни най-малко съмнение заявявам, че ще продължавам това дело. Тези 12 години доказаха, че си струва!

- Проявата е със слоган - "Благотворителността осмисля успеха". Все още ли защитавате тази теза?

- Благотворителността е абсолютно всичко, в което вярвам. Съдържа смисъла на усилията на толкова много успели хора да споделят своите успехи с децата и многохилядната публика на Античния театър в Пловдив. Ако си помогнал дори на единствен човек, то ти си успял. Това е моята философия.

"Нощ на звездите" се превръща все повече не просто в трибуна на световната слава на легендарни имена, а в триумф на благородството.

- Преди време, в предишно интервю, ми споделихте, че имате намерения това шоу да стане световно и да бъде показано извън пределите на България. Какво стана с този план?



- Работя усилено в тази посока. Десетото издание, което ще е юбилейно, се надявам да бъде освен в София и в друга европейска столица. Нека да не бързаме с разкриване на плановете, но не съм се отказал от тази идея и ще я следвам твърдо. Нямам основания за съмнения в успеха, напротив, още повече съм мотивиран от факта - да покажа българските таланти извън пределите на нашата страна. И това ще стане един ден!

- Шоуто трябва да продължи! /The show must go on!/ Кога и къде е следващият спектакъл?

- Догодина датата е 1 юни, в Деня на детето, се завръщаме в зала „Арена Армеец“ в столицата. От сега вече сме ангажирани с подбора на участниците в 13-тото издание на „Нощ на звездите“. Ще имаме много известен участник от България, но ще го запазя в тайна!

- Какви са все пак рисковете, които се крият в едно такова шоу под звездите? Кран, глобус...друго?

- Едно такова шоу преодолява много непредвидени ситуации и рискове, които не зависят от нас. Метеорологичните условия са водещ фактор. Освен дъжда, огромен фактор е и вятъра. Фреди Нок мина на 120 метра опънато въже на 30 метра височина без предпазен колан, напълно необезопасен и вятъра беше от огромно значение. Страшно сме зависимо от времето, от полети, закъснение, дали реквизита ще пристигне навреме с карго полета и други такива рискове. Артистите идват ден преди спектакъла, всичко непредвидено може да се очаква. Доста са рисковете. Огромен риск е номерата да се стиковат със самата музика. Музиката се изпраща на артистите предварително за да могат те от своя страна да променят своето изпълнение нагаждайки го към съответната музика. Самите номера са рисковани, но смея да твърдя, че съм поканил артисти от изключително високо ниво в бранша, и да сведем рисковете до минимум. За нас е важна преди всичко безопасността на публиката и на артистите!

- Артистично или спортно шоу е „Нощ на звездите“ ?

- „Нощ на звездите“ е тотално артистичен спектакъл.

- Вие ще участвате ли тази година?

- Не, приключих вече своята артистична и спортна кариера преди две години в Пловдив, поради здравословни проблеми с рамото.

- Въпреки, че не сте на сцената, продължавате ли да тренирате? Как поддържате тази перфектна форма? Имате ли специален режим на хранене?

- Да, продължавам да тренирам и да се занимавам активно със спорт. Имам два клуба в града. Възродихме акробатиката в Ямбол, която винаги е била с исторически традиции в града. Преди време почти целият национален отбор по акробатика беше от състезатели от Ямбол! Отделно разработихме една инициатива на Общината по училищата – „Играй гимнастика и бъди здрав“. Три пъти в седмицата спортувам във фитнес залата, сутрин задължително правя кардио тренировка, водя активен начин на живот. Гладувах от 6 годишен до 46! 40 години глад – стигат! Не спазвам никакъв хранителен режим. Ям всичко, каквото ми се яде, хапвам си с голям апетит и удоволствие всичко. Не искам повече да гладувам, не искам да правя хранителен режим, искам да си хапвам банички, еклери, мекички и баклава! Няма да изляза извън границите на нормалното, защото тренирам всеки ден, и изразходвам поетите калории.

- Вие сте заместник кмет на град Ямбол. Как успявате да обедините административните задължения със сценичните?

- Много трудно става тази комбинация. Спектакълът „Нощ на звездите“ продължава благодарение на това, че през всичките тези дванадесет години запазих едни блестящ екип , който ме подкрепя и поддържа във всичко. Много съм ангажиран с работата си в Общината и с административните задължения, и наистина благодарение на този екип крепящ се на доверие и професионализъм „Нощта на звездите“ продължава ярко да свети на българската сцена!

Искам да благодаря и на всички от град Пловдив. 12-тото издание е разпродадено още преди три седмици! Публиката решава колко е стойностно събитието и нивото. Факт е, че всичко е разпродадено, значи сме оценени!

Някои ми казваха, че август месец в Пловдив работят само светофарите, нищо подобно! Хората оценяват това, което правим, и лично на мен и моя екип ни дава огромна мотивация да продължим!

Интервю на Оля АЛ-АХМЕД