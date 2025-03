Ландо Норис спечели първото състезание за сезона във Формула 1

Ландо Норис започна сезон 2025 с впечатляваща победа в Гран При на Австралия. Пилотът на Макларън демонстрира своите изключителни качества на трасето „Албърт Парк“ в Мелбърн в изключителното оспорвана и интригуваща надпревара, провела се при дъждовно време и осеяна с катастрофи и влизания на колата за сигурност.

Британецът остави зад себе си действащия световен шампион Макс Верстапен, доказвайки, че Макларън може да бъде сериозен конкурент на Ред Бул, когато състезанието се провежда при нормални обстоятелства. Норис впечатли с безпогрешно каране и стабилност въпреки капризите на времето.

Макларън, обаче не успя да се поздрави с двоен успех в надпреварата. Австралийският пилот Оскар Пиастри, който до 44-ата обиколка вървеше втори, бе принуден да отстъпи след грешка, причинена от внезапния силен дъжд. Това му коства ценни позиции и шанс за подиум в домашното му състезание. Топ 3 се допърни от пилота на Мерцедес Джордж Ръсел.

Андреа Кими Антонели завърши на четвърта позиция след впечатляващо дебютно състезание, стартирайки от 16-о място. Въпреки това, италианският пилот получи наказание от пет секунди след финала за опасно връщане в алеята на боксовете при едно от спиранията си за смяна на гуми. Тази санкция го изпрати на пето място, като позволи на Алекс Албон да завърши четвърти. В зоната на точките попаднаха още Ланс Строл, Нико Хюлкенберг, Шарл Льоклер, Оскар Пиастри и Люис Хамилтън, чийто дебют за Ферари не оправда предварителните очаквания. Освен първите десетима, до финала стигнаха още Пиер Гасли, Юки Цунода, Естебан Окон и Оливър Беарман.

Сред отпадналите бяха Лиам Лоусън, Габриел Бортолето, Фернандо Алонсо, Карлос Сайнц, Джак Дуън и Исак Хаджар, който не успя да завърши дори загряващата обиколка. Инцидентът му доведе до 15-минутно забавяне на старта.

След първото състезание за сезона Ландо Норис оглавява класирането при пилотите с 25 точки, седем повече от Макс Верстапен, докато Джордж Ръсел заема третото място с десет точки по-малко от лидера. При конструкторите МакЛарън излиза начело с 27 точки, само две повече от Мерцедес. Третата позиция заема Ред Бул с 18 точки.

Сезон 2025 във Формула 1 продължава следващата седмица с Гран При на Китай, където ще се проведе първият от шестте спринтови състезания за годината.

Състезанието за Голямата награда на Австралия се превърна в истински спектакъл, благодарение на постоянно променящите се условия и проливния дъжд, който удари трасето „Албърт Парк“.

Неочаквани обрати белязаха надпреварата още преди нейното начало. Исак Хаджар допусна грешка по време на формиращата обиколка, което доведе до тежка катастрофа и повредено задно окачване, с което отпадна още преди старта. Малко след като състезанието започна, местният пилот Джак Дуън също приключи участието си след контакт с предпазната стена и загуба на сцепление.

В челото световният шампион Макс Верстапен направи отличен старт и успя да изпревари Оскар Пиастри, използвайки външната траектория в първите завои. Състезанието, обаче се разви неблагоприятно за миналогодишния победител Карлос Сайнц-младши, който загуби контрол над болида си в последния завой на първата обиколка и се удари в стената. Това наложи появата на колата на сигурността, която остана на пистата няколко тура.

След рестарта битките на трасето продължиха, но в 17-ата обиколка Верстапен направи нетипична за него грешка, което позволи на Оскар Пиастри да го изпревари. Драмите, обаче не спряха дотук – 34 обиколки след началото на състезанието опитният Фернандо Алонсо допусна необичайна грешка и катастрофира, което отново доведе до излизането на кола за сигурност.

Ситуацията на пистата стана още по-хаотична, когато десет тура по-късно дъждът се засили, създавайки допълнителни предизвикателства за пилотите. Лидерът Пиастри изгуби сцепление и излезе извън трасето, но успя да се върне, макар и със значителен спад в класирането. Шарл Льоклер също допусна грешка, която позволи на няколко съперника, сред които и Люис Хамилтън, да го изпреварят.

С настъпването на бурята стратегиите на отборите влезнаха в решителна фаза. Пилотите започнаха масово да преминават през бокса за смяна на гуми с интермедиум, като най-добре реагира Ландо Норис, което му осигури победата. Ред Бул направи рискован ход с Верстапен, но нидерландецът също спря навреме, за да запази второто си място.

Големите губещи от стратегическите решения бяха Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, които след боксовите си спирания се оказаха едва на девета и десета позиция. В същото време Андреа Кими Антонели от Мерцедес спечели най-много от дъждовните условия, като се изкачи до пета позиция.

Непредвидените инциденти не спряха дотук. В 47-ата обиколка Лиъм Лоусън (Ред Бул) и Габриел Бортолето (Заубер) отпаднаха, което наложи нова намеса на колата за сигурност. След рестарта Льоклер успя да изпревари Хамилтън за деветото място, а в 54-ата обиколка двамата надделяха над Пиер Гасли. Малко по-късно французинът загуби още една позиция, след като бе изпреварен от Оскар Пиастри.

До края на надпреварата Пиастри успя да изпревари Хамилтън, завършвайки девети пред родната си публика. Седемкратният световен шампион, който правеше дебютното си състезание за Ферари, остана на десетата позиция, затваряйки точковата зона.

