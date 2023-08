Във Великобритания представиха монета, посветена на Толкин (СНИМКА)

Кралският монетен двор на Великобритания представи възпоменателна монета, посветена на живота и творчеството на британския писател и филолог Дж. Р. Р. Толкин (1892-1973), съобщи ТАСС.

В центъра на монетата с номинална стойност 2 британски лири е монограмът на писателя, украсен с рунически знак. Той е обграден с надпис "1892 Р.Р. Толкин 1973 - писател, поет, филолог".

Монетата е посветена на 50-годишнината от смъртта на писателя. На ръба ѝ има цитат от "Гатанката на Бързоход", включена в "Задругата на пръстена", първата част от трилогията "Властелинът на пръстените" - "Не всички, които се скитат, са загубени".

British Royal Mint has issued a coin to pay tribute to JRR Tolkien, the author of The Lord of the Rings. pic.twitter.com/FuvuIyg94K