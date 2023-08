Откриха необичайно голяма гробница на 3000 години на висш жрец в Перу (ВИДЕО)

Археолози в Перу откриха гробница на 3000 години, в която вероятно е бил погребан високопоставен религиозен лидер, съобщи Ройтерс.

Свещеникът, наречен „Жрецът на Пакопампа“, което препраща към високопланинската археологическа зона, където е открита гробницата, беше намерен под шест слоя пепел, смесени с черна пръст. Заедно с него бяха намерени украсени керамични купи и печати, които загатват за използването на древна ритуална боя за тяло, характерна за хора от елита, каза Министерството на културата на Перу, цитира БТА.

Два други печата бяха намерени по горната периферия на гробницата – един с антропоморфно лице, гледащо на изток, и друг с изображение на ягуар, обърнат на запад.

Archeologists unearthed a 3,000-year-old tomb in Peru which they believe might have honored an elite religious leader around 1,200 B.C. https://t.co/fYnbW9syPS pic.twitter.com/mz6ltSiFmw