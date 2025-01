Тръмп: 700 000 украински войници са убити от началото на войната

Американският президент Доналд Тръмп разкри човешки загуби за Русия и Украйна във войната, които са драстично по-големи от обявените до момента и от двете страни.

След встъпването си в длъжност Тръмп обеща да направи опит да сложи край на пълномащабната война, която Владимир Путин започна срещу Украйна през февруари 2022 година.

Пред журналисти в Белия дом Тръмп каза, че за Путин ще е по-добре да сложи край на тази война. „Близо 1 милион руски войници са убити, 700 000 украински войници са убити. Русия е по-голяма и има повече войници [за губене]. Но това не е добър начин да ръководиш държавата“, каза новият американски президент.

US President Donald Trump said that he will soon have a telephone conversation with Vladimir Putin. After this, he will name specific dates for the end of the war in Ukraine.



Trump also claimed that Zelenskyy expressed a willingness to "make a deal." pic.twitter.com/LCV8KhnQ4o