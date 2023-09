НАТФИЗ открива театралния си сезон с три премиери в три поредни дни, съобщават от академията, предава БТА.

На 28 септември ще се играе първото заглавие – „Дон Жуан се връща от война“ с режисьор Крис Шарков. Сцената на академията ще покаже нова версия на модерната класика на Йодьон фон Хорват, дело на популярния съвременен британски драматург Дънкан Макмилън. Действието се развива в Берлин веднага след края на Първата световна война. Сценографията и костюмите са на Никол Трендафилова, музиката – на Емилиян Гацов-Елби, хореографията – на Анна Кабакова, мултимедия – Ралица Георгиева. Преводът е на Сава Драгунчев. Участват Даниел Кукушев, Антония Гюруди, Дарина Радева, Ивана Крумова, Йоана Димитрова, Нелли Таукчи, Ралица Попова, Силвия Болярска.

Прочутият съблазнител Дон Жуан се завръща от фронта, но светът вече не е същият – морален упадък, инфлация, зараждащ се феминизъм, дегероизиране на досегашните идоли, крайнолеви и крайнодесни политически настроения. В този контекст на поствоенна криза любовта изглежда единственото спасение. По пътя към търсене на единствената жена Дон Жуан среща стари и нови изкушения, опитвайки да се адаптира в един променен свят и събирайки своята разглобена идентичност.

„Одисея“ е втората премиера – на 29 септември. „Щастлив край, заслужено възмездие, отплата за верността и постоянството, разправа с безочливото нахалство, пътешествия и фантастични приключения. И това е напълно достатъчно, за да стане епосът „Одисея“ пътешественик във времето. Но достойнствата на творбата съвсем не се изчерпват дотук. Персонажите са плътни, многообразни и разпознаваемо логични; словото, на пръв поглед прекалено описателно и пищно, всъщност е действено и динамично; композицията – съвършена. Това е основателен повод младите хора, а и не само те, да се докоснат, да научат, да си припомнят“, разказва от екипа на представлението.

Хореограф е Владислава Боева, сценограф – Илиян Петров, музиката е на Маргарита Стоянова, костюмите – на Димана Пейчева. Участват Никола Мутафов, Силвана Пишимарова, Кънчо Кънев, Милена Илиева, Мелин Ердинч, Георги Начов, Благовест Мицев, Николай Генчев, Ванеса Пеянкова и Румен Вангелов.

Премиерата на танцовия спектакъл "Just say it" е на 30 септември. Режисьор и хореограф е Елена Замфиреско. Сценографията и костюмите са на Теодор Тодоров и Христина Христова (Хиха). Участват Диана Петрова, Грета Георгиева, Даниела Замфирова, Марина Атанасова, Илиана Гаминчева, Деляна Ивелинова, Ралица Николова, Биляна Цолова и Павел Стефанов.

"Just say it" е интензивна алегория на живота, пътешествие, в което началото и краят се припокриват, продължават се и се поглъщат взаимно, за да натрупат енергията, необходима за прераждане, в спирала на еволюцията, която в крайна сметка съгласува флуидната геометрия на душата, разказват от НАТФИЗ. Историята е структурирана в три отделни части, които се развиват двусмислено, добавяйки пластове и многобройни значения една към друга.