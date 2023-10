Отмениха награждаването на палестинска писателка във Франкфурт

Палестинската писателка Адания Шибли няма да бъде почетена на Франкфуртския панаир на книгата, както беше планирано, предава БТА, цитирайки ДПА.

Шибли трябваше да получи наградата ЛиБератур (LiBeratur) на асоциация Литпром (Litprom), която отличава произведения на жени автори от глобалния Юг. Отличието е за книгата ѝ "Маловажен въпрос" ("Eine Nebensache"). Романът на Адания Шибли беше високо оценен от критиката, но също така беше критикуван от някои за използването на предполагаеми антисемитски клишета.

В книгата си Шибли разказва истинската историята на палестинско момиче, изнасилено и убито от израелски войници през 1949 г.

"Minor Detail" by Adania Shibli is one of the most sensitive and acute literary contributions I have read on the Nakba so far. Emotions running high is no justification for canceling Palestinians or denying Palestinian history. Also, it's racist. Shame on you for this @Book_Fair pic.twitter.com/gGKpVquf8s