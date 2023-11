Легендата Уили Нелсън описва седемдесетгодишен опит в писането на песни в книга

Уили Нелсън описва седемдесетгодишен опит в писането на песни в книгата си "Energy Follows Thought: The Stories Behind My Songs" ("Енергията следва мисълта: Историите зад моите песни"), съобщи АП, предава БТА.

Легендата на кънтри музиката е на 90 години и предстои да бъде въведен в Залата на славата на рокендрола.

По-лесно е да се напише мелодия, отколкото стих, каза Нелсън пред АП по повод излизането на книгата.

"Имам си теория. Ако не мога да си спомня текста, който съм измислил, значи не е достатъчно добър", каза изпълнителят, който е започнал артистичния си живот като поет. На петгодишна възраст, по време на Голямата депресия в Тексас, той написва първото си стихотворение. По-късно започва да пише песни. В средата на 70-те години на 20-и век е суперзвезда в музиката. Уили Нелсън е познат със своите динамични изпълнения на живо, с характерния си стил на пеене.

През 1961 г. три от неговите песни стават хитове, изпети от други изпълнители. Най-важната от тях е "Crazy", която става запазената марка на Патси Клайн и слага край на финансовите затруднения на Нелсън. "Патси хареса песента и аз вече не бях беден", пише Нелсън в книгата си. "Песента ме убеди, че имам талант да пиша, тъй като преди това не бях сто процента сигурен в себе си."

През 1980 г. режисьорът Сидни Полак го убеждава да напише нова песен за филма "Шоу на колела" . Тогава Уили Нелсън написва "On The Road Again". Без да искам, описах историята на живота си, коментира Нелсън в книгата си.

Заглавието на книгата всъщност е заглавие на песен, написана за албума му, излязъл през 2022 г. - "A Beautiful Time".

През миналата година друга кънтри легенда - Доли Партън, сподели смесени чувства по отношение на въвеждането си в Залата на славата на рокендрола и дори първоначално отказа признанието с мотива, че не е част от рокендрола. Уили Нелсън игнорира разделителните линии в музиката. Рокендролът може да е част от всяка музика, казва той.