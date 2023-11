Ридли Скот за френските критики към "Наполеон": Французите и себе си не харесват

Миналата седмица в Париж се състоя световната премиера на филма "Наполеон", в който Хоакин Финикс изпълнява ролята на френския войник, превърнал се в император, а Ванеса Кърби - на неговата съпруга Жозефина.

Сър Ридли Скот заяви, че отговорът му на критиките във френската преса за филма му трябва да бъде цензуриран, ако бъде напълно откровен към тях.

