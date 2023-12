Наследниците на Толкин осъдиха автора на фалшивото продължение на "Властелинът на пръстените" - „Задругата на краля“

Наследниците на Дж. Р. Р. Толкин - създател на шедьовъра „Властелинът на пръстените“, са спечелили съдебно дело срещу американския писател Деметриус Полихрон. Обект на делото стана книгата му „Задругата на краля“ (The Fellowship Of The King), съобщават АП и БТА.

Американски съдия издаде постоянна съдебна забрана срещу Полихрон, като му попречи да разпространява повече копия на книгата от 2022 г., за която авторът преди това твърдеше, че е продължение на „Властелинът на пръстените“. Резултатът от съдебното дело обаче обаче категорично оборва това твърдение.

The Estate of J R R Tolkien has won two lawsuits against author Demetrious Polychron over his book The Fellowship of the King, which he published and commercially promoted as “the pitch-perfect sequel to The Lord of the Rings”.



