81-годишната Барбра Стрейзънд получи поредно признание

Барбра Стрейзънд притежава 10 Грами, два Оскара, пет Еми, три Пийбоди, почетна „Звезда на десетилетието“ Тони и Президентски медал на свободата.

Но звездата бе обявена и за 59-ия получател на най-високото отличие на SAG-AFTRA, съобщи организацията в четвъртък: Наградата за жизнени постижения на SAG, която се дава за кариерни и хуманитарни постижения, предаде Дейли Нюз.

81-годишната легенда ще получи наградата на Гилдията на актьорите на 24 февруари на церемония, която ще се предава на живо по Netflix за първи път.

„Още когато бях младо момиче в Loew's Kings Theatre в Бруклин, мечтаех да бъда една от онези актриси, които виждах на екрана“, каза Стрейзънд. „Филмите бяха портал към свят, който можех само да си представя. По някакъв начин мечтата ми се сбъдна. Тази награда е особено важна за мен, защото идва от мои колеги актьори, на които толкова се възхищавам.“

Новината идва месец след като подробните мемоари на Стрейзънд от 992 страници, „Казвам се Барбра“, се появиха в магазините.

Стрейзънд дебютира на Бродуей на 19-годишна възраст в мюзикъла „I Can Get It for You Wholesale“, спечелвайки наградата на нюйоркските драматични критици и номинация за Тони за поддържаща актриса. Две години по-късно тя се завръща на Бродуей в ролята на комедиантката Фани Брис във „Смешно момиче“, роля, която тя ще повтори във филмовата адаптация на Уилям Уайлър от 1968 г., Тя ще спечели на Стрейзънд първия ѝ Оскар.

Списъкът с филми на Стрейзънд включва „Hello, Dolly!“, „The Owl and the Pussycat“, „What’s Up, Doc?“, „The Way We Were“ и продължението на „Funny Girl“, „Funny Lady“. Тя режисира, съавторства и участва в „Yentl“, а също така е хедлайнер и режисьор на „The Prince of Tides“ и „The Mirror Has Two Faces“. Последният филм на Стрейзънд беше роуд комедията от 2012 г. „The Guilt Trip“.

„Нейната продължителна кариера е доказателство за нейните истински изпълнения, свързвайки се с публиката на дълбоко ниво“, каза президентът на SAG-AFTRA Фран Дрешър. „Тя е колосална икона с безкомпромисна работна етика, която се развива с всеки етап от нейното забележително пътуване.“