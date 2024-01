Почина звезда от фестивала Уудсток ВИДЕО

Мелани Сафка, която участва на фестивала в Уудсток и спечели награда Еми през 1989 г. за текстовете си в сериала на CBS "Красавицата и звяра", е починала на 79 години.

Новината съобщиха децата ѝ Лейла, Джорди и Бо Джаред, предаде USA Todey

Заедно с Лий Холдридж тя печели наградата Еми през 1989 г. за композирането и текста към тематичната песен „Красавицата и звяра“ (1987–1990). В сериала участваха Рон Пърлман, Рой Дотрис, Джей Аковоун, Линда Хамилтън и Рен Уудс.

Дискографията на Мелани включва нейния емблематичен хит в Billboard Hot 100 "Brand New Key" (който Рей Чарлз и Нина Симон издадоха свои собствени интерпретации), "What Have They Done to My Song Ma" и "Lay Down (Candles in the Rain).

Мелани е съосновател на Neighborhood Records със съпруга си Питър Шекерик, което я прави първата американка, отворила мейнстрийм звукозаписна компания.