Kомпозиторът Джон Уилямс счупи собствения си рекорд с 54-та номинация за "Оскар"

Легендарният композитор, Джон Уилямс, е номиниран за най-добра оригинална музика на предстоящите награди на Академията за работата си върху "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата".

С 54-та номинация за Оскар това прави 91-годишният Уилям най-номинираният жив човек, с което продължава да затвърждава мястото си на най-възрастния човек, номиниран някога за Оскар.

Чест сътрудник на Стивън Спилбърг, Уилямс вече има пет Оскара за работата си: за "Списъкът на Шиндлер", "Извънземното", "Междузвездни войни", "Челюсти" и "Цигулар на покрива".

По отношение на най-много номинации за Оскар в историята, композиторът изостава само зад Уолт Дисни, който има 59 номинации, от които 22 награди, според Forbes.



Миналата година, когато Уилямс получи своята 53-та обща номинация за Оскар за работата си върху Семейство Фабелман, Академията за филмово изкуство и наука отбеляза в прессъобщение, че той е, "доколкото ни е известно" най-възрастният човек, номиниран за Оскар до момента.

„Много съм благодарен на Академията за любезното им признание и съм изключително благодарен на Стивън Спилбърг, че ми предложи възможността да композирам музиката за този много специален и личен филм," Уилямс каза в изявление по онова време, предаде The Hollywood Reporter.

Първата номинация за Оскар на Джон Уилямс му бе присъдена за музиката за филма "Долината на куклите" от 1967 г. На наградите през 1969 г. той е номиниран два пъти: за "The Reivers" и "Сбогом, г-н Чипс".

Той печели три номинации през 1973 г. за работата си с музика за "Cinderella Liberty" и "Tom Sawyer", и също така получава номинация за най-добра песен за "Nice To Be Around", включена в "Cinderella Liberty".

Повечето от работата на Уилямс е добре позната и високо ценена, тъй като той е автор на музиката за всичките девет филма от "Междузвездни войни", четири от петте филма за Индиана Джоунс и първите три филма от поредицата за Хари Потър.

През 2005 г. Американският филмов институт избра композицията на Междузвездни войни от 1977 г. като най-великата американска филмова музика на всички времена. Библиотеката на Конгреса също така вписа саундтрака в Националния регистър на звукозаписите като „културно, историческо или естетическо значение“.

Джон Уилямс получи наградата за цялостни постижения AFI през 2016 г., а Спилбърг, който е работил с композитора върху почти всички негови филми, похвали значителния принос на Уилямс към музиката, докато му връчваше наградата.

„Без Джон Уилямс моторите наистина не летят, нито метлите в мачовете по куидич, нито мъжете с червени пелерини. Няма Сила. Динозаврите не ходят по Земята. Не се чудим, не плачем, не вярваме," каза тогава 77-годишният Спилбърг.

96-ите награди "Оскар", водещи от Джими Кимъл, ще бъдат излъчени на живо в неделя, 10 март, от Dolby Theatre в Холивуд, Калифорния.