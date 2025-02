Марая Кери, Синди Лопър и „Оейзис“: Ето кои са номинираните за Залата на славата на рокендрола

Марая Кери, Чъби Чекър, Синди Лопър, „Блек кроус“, „Оейзис“, „Ауткаст“ и „Фиш“ са сред номинираните за въвеждане в Залата на славата на рокендрола през 2025 г., съобщава АП, предава БТА.

Залата разкри в сряда списъка с 14 номинирани изпълнители, който се допълва от „Бед къмпъни“, Джо Кокър, Били Айдъл, „Джой дивижън“/„Ню ордър“, „Мана“, „Саундгардън“ и „Уайт страйпс“.

Осем от 14-те номинирани участват в гласуването за първи път. Двама от тазгодишните кандидати – Марая Кери и Чъби Чекър, са оказали силно влияние върху класациите и културата. Кери има 19 хита, оглавявали класацията „Билборд Хот 100“, а записът на The Twist и последвалият го световен мегахит Let's Twist Again на Чекър се считат за едни от най-популярните песни в историята на рокендрола.

„Оейзис“ е една от доминиращите британски групи през 90-те години на ХХ век, като създава хитове, сред които Wonderwall и Don't Look Back in Anger. Звученето на групата се характеризира с мелодични рок припеви и от творческото взаимодействие между китариста и текстописец Ноел Галахър и брат му Лиъм, вокалист на групата.

Техният американски еквивалент са „Блек кроус“, които смесват южняшко буги, блус хармоника, глемрок и хармонии от 70-те години, започвайки с дебютния си албум Shake Your Money Maker. В продължение на много години вокалистът Крис Робинсън и брат му, китаристът Рич Робинсън, не си говорят – подобно на братята от британския им еквивалент.

Синди Лопър се прославя през 80-те години с хитове като Time After Time и Girls Just Want To Have Fun и стига до спечелването на награда „Тони“ за Kinky Boots.

Дуото „Ауткаст“, съставено от Андре 3000 и Биг Бой, имат шест награди „Грами“ и репутацията на група, която разширява границите на хип-хопа.

Печелившите за 2025 г. ще бъдат разкрити в края на април, заедно с влезлите в залата в други три специални категории на комисията: за музикално влияние, музикално майсторство и наградата Ahmet Ertegun Non-Performer, отбелязва Асошиейтед прес.

Изпълнителите трябва да са издали първия си комерсиален запис най-малко 25 години, преди да могат да бъдат въведени в залата. Церемонията по въвеждането ще се състои в Лос Анджелис тази есен.

За номинираните ще гласуват повече от 1200 артисти, историци и професионалисти от музикалната индустрия. Критериите за подбор включват „влиянието на даден изпълнител върху други музиканти, обхвата и продължителността на кариерата и творчеството му, както и иновативността и отличните му постижения в стила и техниката“.

Миналата година бяха приети Мери Джей Блайдж, Шер, „Форинър“, „Куул енд дъ генг“, Ози Озбърн, певецът китарист Питър Фрамптън и др.