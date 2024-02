3 февруари 1959 г. Рокзвездите Бъди Холи, Ричи Валънс и Биг Попър загиват в самолетна катастрофа

На 3 февруари 1959 г. Рокендрол звездите Бъди Холи, Ричи Валънс и Биг Попър (Джайлс Пери Ричадсън) загиват в самолетна катастрофа край град Клиър лейк в щата Айова.

Черната дата остава в историята като денят, в който музиката умря.

Всичко започва на 23 януари 1959 г. тримата изпълнители заедно с техните групи стартират триседмично турне в Средния Запад.

В рамките на „Зимно денс парти” музикантите трябвало да обиколят 24 щата. Турнето обаче не е планирано добре и музикантите пътуват много, основно с автобуси през една доста студена зима. На 2 февруари те спират за концерт в „Сърф балрум” в Клиър лейк, Айова, без мястото да е предвидено в програмата им. Датата обаче е свободна и мениджърите им решават да я запълнят.



Изморен от много пътуване, Бъди Холи, който е най-голямата звезда от тримата, предлага на колегите си да наемат самолет, за да пътуват до следващата си цел - Фарго, Северна Дакота, където имат концерт на следващия ден.



Срещу 36 долара на човек те чартират едномоторния „Бийчкрафт Бонанза”, модел 1947 г., който разполага точно с три места плюс пилот. Първоначално със самолета е предвидено да полети Уейлън Дженингс, член на групата на Бъди Холи, но той отстъпва мястото си на Биг Бопър, който бил болен. Ричи Валънс пък, който никога не е летял с малък самолет, получава мястото на други член на групата на Холи - Томи Олсъп.



Тримата излитат в 10.00 ч. сутринта на 3 февруари при силна снежна буря. Пет минути по-късно самолетът изчезва и не се появява във Фарго, не отговаря и на радиоповикванията. Скоро останките му са открити в снежна нива, а всички на борда му са мъртви. Причините за катастрофата са неизвестни и до днес и варират от неопитност на пилота, през авария на самолета, до заговор.

Бъди Холи, роден като Чарлс Хардин Холи на 7 септември 1936 г., е американски рокендрол певец и музикант от годините на зараждането на този музикален жанр. Макар да умира само на 22 години, той оказва силно и дълготрайно влияние върху популярната музика и е един от първите, включени в Залата на рокендрол славата. Бъди Холи е вдъхновение за групи и певци като "Битълс", "Ролинг Стоунс", "Бийч Бойс" и Боб Дилън. През 2004 година списанието Rolling Stone го поставя на 13-то място сред "Петдесетте най-велики артисти на всички времена".

Бъди Холи се запалва по рокендрола след като вижда изпълнение на Елвис Пресли през 1955 година. Той създава и музикалната група "Крикетс" (The Crickets), чийто първи запис That'll Be the Day излиза през 1957 година. На 15 август 1958 година в родния си град сключва брак с Мария Елена Сантяго Холи (Maria Elena Santiago Holly). Песента му True Love Ways е посветена на нея. Много от неговите почитатели научават за женитбата му едва след неговата смърт.

Заедно с други известни изпълнители, Бъди Холи заминава на триседмично турне в Средния Запад, което започва на 23 януари 1959 година. След преждевременното му приключване, на 3 февруари 1959 г., малко след излитането, малкият самолет се разбива край Клиър Лейк, при което пилотът, Ричи Валънс, Бъди Холи и Джайлс Пери Ричардсън загиват. Този ден е наречен "денят, в който музиката умря" (The Day the Music Died). Бъди Холи е погребан на 7 февруари същата година в родния си град Лъбък (щат Тексас).

Ричард Стивън Валенсуела, известен като Ричи Валънс (Ritchie Valens), е американски певец и текстописец от мексикански произход, един от пионерите на рокендрола, първата мексикано-американска рокендрол звезда. Роден е в Пакойма, район на град Лос Анжелис, на 13 май 1941 година. Неговата кариера продължава само осем месеца, но за това време той успява да създаде няколко хита, между които "Ла Бамба" и "Дона".

Умира при катастрофа с малък самолет в щата Айова на 3 февруари 1959 г. заедно с музикантите Бъди Холи, "Биг Бопър" Джайлс Пери Ричардсън и пилота на самолета Роджър Артър Питърсън. Този ден се помни като "Денят, в който музиката умря" (The Day the Music Died). През 2001 година е включен в Залата на славата на рокендрола.