Рак погуби на 80 британския писател-фантаст Кристофър Прийст

Британският писател на научна фантастика Кристофър Прийст, автор на романа от 2006 г. „Престижът“, който беше филмиран от режисьора Кристофър Нолан, почина в петък на 80-годишна възраст, съобщи неговият спътник, писателката Нина Алън, на уебсайта си.

"Моят любим Крис почина тази вечер. Той почина мирно и обграден от любов", написа Алън.

Тя не уточни причината за смъртта на Прийст, но според британския вестник Telegraph писателят е починал от рак - миналото лято му беше диагностициран дребноклетъчен рак.

Прийст е написал 18 романа по време на кариерата си. В допълнение към The Prestige, за който писателят получи мемориалната награда на Джеймс Тейт Блек, сред творбите му са още Fugue for a Darkening Island, An Turnned World и The Space Machine.

През 2008 г. Прийст получава наградата The Great Master of SC-FI & Fantasy в Санкт Петербург.