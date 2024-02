Почина легенда от филма за Бонд "Никога не казвай никога"

Звездата от Джеймс Бонд Памела Салем почина на 80-годишна възраст. Актрисата изигра Мис Мънипени заедно с Шон Конъри във филма за 007 "Никога не казвай никога" и отново игра с него в "Първият голям влаков обир", пише британският Еxpress.

Памела, която е родена в Индия, започва кариерата си в театъра, след като посещава Хайделбергския университет в Германия и Централното училище за реч и драма в Лондон. Тя продължава да печели множество роли в гастролиращи пиеси на Шекспир, Чехов, Пинтър и Ейкбърн.

След като се мести в Ел Ей, а после и в Маями, тя участва в популярни американски драматични сериали като Спешна помощ и Западното крило. Докато е в Щатите, тя също става съсценарист и продуцент на радио и театрални продукции със съпруга си Майкъл О’Хейгън.

Другите роли на Памела включват участия в EastEnders и Doctor Who, както и в научнофантастичните сериали Blake's 7, The Tripods и Into the Labyrinth. След новината за нейната смърт в социалните медии заваляха почести. Продуцентската фирма Big Finish каза: „Ние сме напълно съкрушени от смъртта на нашата скъпа приятелка и колежка, Памела Салем.“

Дейвид Ричардсън, който продуцира цялата ѝ работа в компанията, каза, че Памела „беше прекрасна и обичана от всички. Тя беше много нежен и внимателен човек – винаги се интересуваше от всички, от нейните колеги до продуцентския екип и останалите.