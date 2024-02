На 76 години почина комикът Ричард Луис

Американският комик Ричард Луис, известен от сериала на HBO "Успокой топката", почина на 76 години, съобщи Ройтерс, позовавайки се на говорителя на актьора, предава БТА.

Актьорът се бореше с болестта на Паркинсон.

Луис е починал в дома си в Лос Анджелис след инфаркт, обяви говорителят Джеф Ейбрахам, добавяйки, че съпругата на актьора Джойс благодари за подкрепата.

