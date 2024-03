"Пурпурен цвят" е големият победител на наградите „Имидж”

"Пурпурен цвят" доминира на церемонията на 55-ите награди "Имидж" на Националната асоциация за съдействие на напредъка на цветнокожите (NAACP), проведена в Лос Анджелис, като получи четири отличия, включително за най-добър филм, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

'The Color Purple' cast tops NAACP Image Awards https://t.co/v7JoA1qAZ3 pic.twitter.com/m1a03JgKRQ

Колман Доминго беше избран за най-добър актьор и най-добър актьор в поддържаща роля за изпълненията си в "Ръстин" и "Пурпурен цвят". В същото време Фантейжа Барино спечели наградата за най-добра актриса за ролята си на Сели в "Пурпурен цвят", а Тараджи П. Хенсън - актриса в поддържаща роля за превъплъщението си в Шуг Ейвъри във филмовия мюзикъл.

Ъшър беше обявен за шоумен на годината на церемонията, като надделя над Колман Доминго, Фантейжа Барино, Хали Бери и Кики Палмър. Той получи и наградата на президента за 2024 г. и така се присъедини към Риана, Леброн Джеймс, принц Хари и Меган Маркъл, Мохамед Али, Колин Пауъл, Кондълиза Райс, Лорин Хил, които са сред предишните ѝ лауреати.

‘THE COLOR PURPLE’ wins Best Picture at the NAACP Image Awards. pic.twitter.com/e7eOVf7M0S