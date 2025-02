Оли е големият победител на фестивала в Сан Ремо (ВИДЕО)

Италианският певец Федерико Оливиери, известен с артистичния псевдоним Оли, спечели 75-ото издание на Фестивала на италианската песен в Сан Ремо.

23-годишният изпълнител триумфира с песента "Идиотска носталгия" (Balorda nostalgia). Това бе третото участие за Оли в Сан Ремо.

На второ място бе класиран Лучо Корси с "Исках да съм твърд" (Volevo essere un duro).

Останалите трима финалисти в театър "Аристон" в Сан Ремо бяха Брунори Сас с "Ореховото дърво" (L'albero delle noci), Федец със "Сърдечен ритъм" (Battito) и Симоне Кристики с "Когато бъдеш малка" (Quando sarai piccola).

"Това е едно от онези неща, които изглеждат нереални, когато се случат. Безкрайно съм щастлив", бяха първите думи на Оли на сцената.

Оли роден е в Генуа през 2001 г. Там учи в музикалната академия „Николо Паганини“. Пее в стил поп, рап и хип хоп. Има и динамични, но и бавни песни. Има два издадени досега албуми. Преди две години участваше отново в Сан Ремо с песента „Прах“ (Polvere).

Песента, с която сега Оли победи на фестивала в Сан Ремо, разказва за любовта, която е свършила и за носталгията по нея, която бележи обикновеното ежедневие.

На фестивала бяха раздадени още няколко награди. Отличието на името на певицата Мия Мартини, присъждано за любима песен на музикалните критици, получи Лучо Корси.

Наградата на името на певеца Лучо Дала, връчвана от журналистите, отразяващи на фестивала, отиде при Симоне Кристики.

Наградата на името на композитора и текстописеца Серджо Бардоти, присъждана за най-добър текст на песен, участваща във феста получи Брунори Сас.

Наградата на името на италианския композитор и музикален продуцент Джакарло Бигаци, присъждана за най-добър аранжимент на песен от конкурсната програма, получи отново Симоне Кристики.

Певицата Джорджа взе наградата на телекомуникационната компания Тим, защото нейното парче „Грижата за мен“ (La cura per me) беше най-гласувано в нейното приложение My Tim.

Награди за цялостно творчество бяха връчени на италианските музикални ветерани Ива Дзаники и Антонело Вендити.

В четвъртата вечер на фестивала в петък Джорджа спечели в категорията за дуетно изпълнение на кавър на известна италианска или чужда песен. За дуета тя беше поканила колежката си Анализа. Двете изпяха кавър версия на Skyfall на Адел.

Пълното име на Джорджа е Джорджа Тодрани. Тя е родена в Рим през 1971 г. Пее в поп стил и е майсторка на класическите женски италиански балади. Джорджа е едно от водещите имена в съвременната музика в Италия. Това ѝ е петото участие в Сан Ремо. Тя печели фестивала през 1995 г. с песента Come Saprei („Как да знам“). Две години преди това е печелила голямата награда на фестивала в тогавашната категория „Млади изпълнители“ с парчето Nasceremo („Ще се родим“). Има 13 студийни албума, 2 компилации и 5 албума с изпълнения на живо.

Ден преди това, в третата вечер на феста младият певец Сетембре спечели наградата на фестивала в категорията „Нови предложения“, в която участваха четирима млади и тепърва прохождащи сериозно в музиката изпълнители. Той победи с песента си Vertebre („Гръбначни“), която вече е слушана 6,5 милиона пъти в стрийминг платформите.

Пълното име на Сетенбре е Андреа Сетембре. Той е на 23 години е от Неапол. Песента, с която победи, е автобиографична и отразява поколенческия вик на недоволство. Сетембре е започнал музикалната си кариера още на 12 години с участие в музикални конкурси. На 16 години участва и в риалити формата „Гласът на Италия“.