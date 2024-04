Задава се "Матрицата 5"

Warner Bros. работи над пета част от филмовата поредица "Матрицата", съобщи "Холивуд рипортър", позовавайки се на американското киностудио, предаде БТА.

Със задачата да създаде филма е натоварен режисьорът и сценарист Дрю Годард, който е предложил на Warner Bros. нова и уникална идея за разширяване на франчайза.

