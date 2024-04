Българин спечели БАФТА за най-добър саундтрак към видеоигра

Българският композитор Борислав Славов спечели наградата за Най-добра музика в тазгодишното 20-о издание на BAFTA Game Awards. Два месеца след своите престижни филмови отличия, раздадени най-вече на "Опенхаймер" и "Клети създания", Британската академия за филмово и телевизионно изкуство традиционно отбеляза и най-добрите постижения в гейминг индустрията.

Славов получи признание като композитор на музиката на обявената за игра на годината Baldur's Gate 3. Създадената в Белгия видеоигра от света на Dungeons & Dragons беше с 11 номинации и спечели пет награди.

Thank you from the bottom of my heart @BAFTAGames academy and members! Thank you friends for your continuous love support and faith in us! Keep the passion alive! It’s the most valuable asset we have! ❤️🙏@larianstudios pic.twitter.com/7PVSc7NZPH