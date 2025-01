На 65 си отиде китаристът Джон Сайкс, създал хитовете "Is This Love" и "Here I Go Again" ВИДЕО

Легендарният английски китарист Джон Сайкс (TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES) почина на 65-годишна възраст, предаде blabbermouth.net.

„С голяма скръб споделяме, че Джон Сайкс почина след тежка битка с рака. Той ще бъде запомнен от мнозина като човек с изключителен музикален талант, но за тези, които не го познаваха лично, той беше внимателен, мил и харизматичен човек, чието присъствие осветяваше стаята. В последните си дни той говореше за искрената си любов и благодарност към своите фенове, които бяха до него през всичките тези години. Въпреки че въздействието от загубата му е дълбоко и настроението е мрачно, ние се надяваме светлината на паметта му да потуши сянката на отсъствието му.“

Това съобщение се появи на 20 януари в социалните медии на Сайкс.

През 2021 г. Сайкс пусна видеоклипове на новите си песни „Dawning Of A Brand New Day“ и „Out Alive“, който трябваше да са част от нов албум, наречен "Sy-Ops".

Очакваше се той да включва и други песни като "Believe In Yourself" и "My Guitar".

Говорейки пред Reality Check TV на събитието Hall Of Heavy Metal History през януари 2019 г. в Анахайм, Калифорния, Сайкс заяви за отсъствието си от рок сцената: „Очаквам с нетърпение да тръгна на път и да свиря отново. Сърби ме да се върна и да свиря. Очаквам това с нетърпение“.

Групата на Сайкс за неговото турне се очакваше да включва бившия му колега от BLUE MURDER Тони Франклин (бас) и Фред Бозуел (барабани).

През 1982 г. Сайкс участва в прослушване за нов китарист на Ози Озбърн след смъртта на Ранди Роудс. Не е приет в групата на "Принца на мрака", но през същата година, 23-годишният Сайкс получава предложение от Фил Линът да се присъедини към THIN LIZZY на мястото на напусналия Сноуи Уайт.

Сайкс участва в създаването и записите на последния албум на групата - Thunder and Lightning (1983), където е и съавтор на песента „Cold Sweat“.



Китаристът тръгва на турне с групата в подкрепа на новия албум, продължило до края на 1983 година, от което е издаден концертният албум Life. След приключване на турнето групата се разпада.

Най-известната част от творчеството на Джон Сайкс е свързана с участието му в WHITESNAKE, където е съавтор на девет от песните в едноименния седми студиен албум на групата, издаден през 1987 г. Той създава баладата "Is This Love", превърналата се в хит номер 1 "Here I Go Again". Албумът реализира над осем милиона копия само в САЩ.

Дейвид Ковърдейл изхвърля Сайкс от WHITESNAKE, заедно с басиста Нийл Мъри и барабаниста Ейнсли Дънбар, още преди албумът да бъде издаден.

През 2017 г. Сайкс призна, че все още е "много огорчен" за това как Ковърдейл се е отнесъл с него. „Дейвид не каза нищо на никого от нас, че е решил да ни изгони от групата“, каза китаристът пред списание Rock Candy, твърдейки, че само е разбрал, че вече не е част от групата.

Сайкс обяви напускането си на THIN LIZZY през юли 2009 г., обяснявайки, че "Чувствам, че е време да се върна към свиренето на собствената си музика."

Още през 2012 г. Сайкс се оттегли от планирано сътрудничество с барабаниста на DREAM THEATER Майк Портной и басиста на MR. BIG Били Шийхан.

Преди две години, бившият колега на Сайкс от BLUE MURDER, Кармин Апис, каза в "Trunk Nation With Eddie Trunk" на SiriusXM, че не е имал контакт със Сайкс въпреки многократните опити да се свърже с китариста. „Мисля, че той приключи с музиката“, каза тогава барабанистът. „Изпращам му съобщения; не получавам нищо обратно. Не знам. Може би ми е ядосан по някаква причина. Но аз говоря с басиста на BLUE MURDER] Тони Франклин, той също не се е чувал с него той също".

BLUE MURDER са създадени от Sykes и издават два студийни албума – едноименният от 1989 г. и последващият от 1993 г. „Nothin' But Trouble“ – преди да се откажат.