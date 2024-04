Първи трейлър на сериала “Сто години самота” (ВИДЕО)

Стрийминг платформата "Нетфликс" подготвя сериал по романа "Сто години самота" на носителя на Нобелова награда за литература Габриел Гарсия Маркес, от чиято кончина се навършиха десет години на 17 април, предаде АФП.

"В митичното Макондо семейство Буендия се сблъсква с невъзможната любов, с миналото си и със злокобната присъда. Сериалът "Сто години самота", базиран на шедьовъра на Маркес, ще се появи в "Нетфликс" тази година", съобщават от стрийминг платформата в социалната мрежата "Екс".

The trailer for Netflix's adaptation of Gabriel García Márquez’s legendary novel One Hundred Years Of Solitude conjures up some magical realism.



Watch it here: https://t.co/m8eaMM3Uzr pic.twitter.com/UTd6lkwIPJ