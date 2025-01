"Шогун" взе "Златен глобус" за най-добър драматичен сериал, изигралият Торанага Хироюки Санада също бе отличен ВИДЕО

Драмата "Шогун" за феодална Япония спечели наградата "Златен глобус" за най-добър драматичен сериал, предаде CBS.

За победата в тази категория се състезаваха още Денят на чакала (2024), Дипломатът (2023), Мистър и мисис Смит (2024), "Бавни коне" (2022) и корейският сериал "Игра на калмари" (2021), чийто втори сезон излезе през декември 2024 г.

Актьорът Хироюки Санада, който изигра ролята на Йоши Торанага в „Шогун“, спечели Златен глобус за най-добър актьор в телевизионен сериал.

Проектът на Netflix Baby Reindeer (2024) спечели Златен глобус в категорията за най-добър минисериал.

В тази категория "The Little Fawn" победи минисериала на Netflix "Ripley" (2024) и "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" (2024), "Penguin" на HBO MAX (The Penguin, 2024).

Актрисата Джесика Гънинг спечели Златен глобус за най-добра поддържаща женска роля в сериал.

82-рата церемония по връчването на наградите се провежда в Лос Анджелис, Калифорния.