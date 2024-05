Почина американският актьор Дабни Колман

Aмериканският актьор Дабни Колман, известен с ролите си на злодеи, подли шефове и неудачници във филми като "От 9 до 5" и "Тутси", почина на 92-годишна възраст, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Той "пое последен земен дъх" в дома си в Санта Моника, Калифорния, в четвъртък, 16 май, съобщи дъщеря му Куинси Колман в изявление от името на семейството.

Dabney Coleman, an Emmy-winning American actor who starred in the 1980 comedy classic “9 to 5” and whose career in film and television spanned six decades, died Thursday. He was 92.https://t.co/p7hZtCWwN8 pic.twitter.com/ldigzx8aqB