21-годишната Аби Картър е новият победител в "American Idol" ВИДЕО

21-годишната Аби Картър от Индио,Калифорния, спечели Сезон 22 на музикалното шоу "American Idol" в неделя вечерта, предаде usatoday.com.

Уил Моузли, 23-годишен музикант от Хейзълхърст, Джорджия, и Джак Блокър, 25-годишен графичен дизайнер от Далас, Тексас, станаха нейни подгласници.

Тричасовия финал включваше гост-изпълнители като Джон Бон Джоуви, победителят в Сезон 2004 Фантазия Барино, Джейсън Мраз, Уинона Джъд, Сийл, New Kids On The Block и др.

Сред журито бяха звездите Лайънъл Ричи, Кейти Пери и Люк Браян, които заедно с водещия Райън Сийкрест бяха тъжни заради напускането на Пери от музикалното шоу след шест години и седем сезона.

Публиката награди Аби още за първото ѝ изпълнение с толкова дълги аплодисменти, че тя се разплака, а срещна и одобрението на самата Били Айлиш.

„Не ти желая нищо друго освен най-доброто“, каза носителката на Грами в предварително записано виде, което накара Аби да рухне на пода в шок. "Тук съм, за да те подкрепям и те обичам."

Аби очарова съдиите – и зрителите – откакто се яви на прослушването с песента „Барби“ на Айлиш, „What Was I Made For?“, което ѝ донесе един от трите платинени билета.

Когато Аби беше обявена за победител, тя не беше единствената, обляна в сълзи – Пери, чието любимо прилагателно за Аби този сезон беше „ангелска“, също проливаше сълзи, докато Аби изпълняваше песента на Били Айлиш, която я изстреля в нейната „Idol“ кариера.