Таря Турунен обича България и идва за първи концерт във Варна

Любимката на българската публика Таря Турунен и бившият ѝ колега от Nightwish – Марко Хиетала, пристигат в София на 4 април 2025 г. в зала „Асикс Арена“, а два дни по-рано, на 2 април, ще зарадват и варненската публика с концерт в Дворец на културата и спорта, съобщават от „София мюзик ентърпрайсис“.

След серия от разпродадени концерти в Южна Америка, където Марко Хиетела се включи като специален гост на Таря Турунен, дуото реши да се обедини и да се представи и пред европейската публика.

Living the Dream Together Tour започва с първата си част през септември и ще продължи през 2025 г.

Наскоро Таря Турунен издаде алума Best of Tarja – Living the Dream, с най-големите хитове от соловата ѝ кариера. За концертите от турнето тя е подготвила селекция от най-любимите парчета на феновете, както и нейни лични избори.

Двамата с Марко Хиетала направиха дуета Left on Mars, който вече се радва на интереса на феновете.

„А на въпроса, който всички вече си задават, отговорът е „Да, ще пеят и песни от времето им в Nightwish!“. След толкова години отново ще имаме възможност да чуем Таря и Марко, изпълнявайки Wish I Had an Angel, Dead to the World и още други, включително и вечната класика The Phantom of the Opera. Преди да се присъедини към Таря на сцената, Марко ще изпълни парчета от соловата си кариера заедно с неговата банда“, информират от СМЕ.

Това ще е вечер, която обещава да бъде незабравима. Очакванията са големи, тъй като дуото продължава да радва феновете както със стари, така и с нови песни.

Цените на билетите варират от 60 лв. до 120 лв. за седящи във VIP зоната (добра видимост към сцената, отделен вход, достъп до VIP бар и отделни WC).