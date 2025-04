Сондата Паркър повтори рекордното си приближаване до Слънцето

Сондата Parker Solar Probe на НАСА успешно завърши второто си рекордно близко преминаване покрай Слънцето, съобщиха от американската космическа агенция по-рано тази седмица.

На 22 март (събота), космическият апарат, с размерите на автомобил, се доближи на 6,1 милиона километра от повърхността на нашата звезда, летейки със зашеметяващата скорост от 692 000 километра в час. Това е повторение на историческия рекорд, постигнат при предходното му преминаване на Бъдни вечер миналата година.

По време на прелитането, сондата Parker действа автономно, като четирите ѝ научни инструмента бяха програмирани да събират данни за слънчевия вятър директно от короната – външния, най-горещ слой на атмосферата на Слънцето.

