Изабел Юпер играе свръхбогата и скандална наследничка на компанията „Лореал“

Френската кинозвезда Изабел Юпер е започнала снимки в ролята на милиардерката Лилиан Бетанкур в игрален филм за наследницата на козметичния гигант „Л'Ореал“, озаглавен „Най-богатата жена на света“ (La Femme la Plus Riche du Monde), съобщава „Скрийн дейли“, цитиран от БТА.

Филмът, режисиран от Тиери Клифа, е вдъхновен от Бетанкур, която на 89-годишна възраст предизвиква социален, финансов и политически скандал, като дава стотици милиони евро на млад фотограф. Това става причина дъщеря ѝ да започне разследване, разкриващо твърдения за политическа корупция, стигащи до бившия френски президент Никола Саркози. Скандалът е във фокуса на френските и световните медии, когато се развихря през лятото на 2010 г. В резултат на него Лилиан Бетанкур - със състояние, оценявано по това време на 16 млрд. евро, е поставена под попечителство на дъщерята и внуците си. Това лишава считаната за една от най-богатите жени в света от мястото в управителния съвет на „„Л'Ореал““ и от председателския пост на холдинга, който контролира семейните дялове в групата на световния гигант в производството на козметични продукти. Лилиан Бетанкур умира в Париж през 2017 г. на 94-годишна възраст.

Филмът се продуцира от компанията „Ресифилмс“ (Recifilms) на Матиас Рубин и се копродуцира от белгийската „Версус Продакшънс“ (Versus Productions). „Нетфликс“ е съфинансираща организация и има правата за първо и второ излъчване. По „Нетфликс“ м. г. бе показан трисериен документален филм, посветен на скандала, със заглавие The Billionaire, the Butler & the Boyfriend („Милиардерката, икономът и гаджето“).

В шестия игрален филм на Клифа участват още Лоран Лафит, Марина Фоа и Рафаел Персонас.

Изабел Юпер е председател на журито на международната конкурсна програма на филмовия фестивал във Венеция, който се открива на 28 август.